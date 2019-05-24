Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Rekabetin kızştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün gelinlerin yaptığı tatlılar zor anlar yaşatırken, Güngör damgasını vurdu. Peki, tarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 310. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin oylamalarının ardından belli olacak.

Gülcan, Besime Hanım ile ilgili bir konu sonrası gözyaşlarını tutamıyor! Ezgi, Gülcan'ın anlattığı konu üzerine üzgün olduğunu belirtiyor! Hafta finalinde elenen ve 5 altın bileziği kazanan gelin kim?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelin biraz sonra açıklanacak.