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Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 6 Aralık Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Aralık 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan gelin 53 puanla Nurcan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 6 ARALIK 2020

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelini 87 puanla Aysun oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi Gizem oldu