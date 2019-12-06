Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 6 Aralık Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yine gerginlik üst seviyeydi.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Aydan oldu. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı ise 66 puanla Yağmur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan Duygu ve Elif oldu. Yarışmaya veda eden isim ise 49 puanla Duygu ve Aysel Hanım oldu.