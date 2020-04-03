Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 3 Nisan 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Nisan 2020'de yayınlanan 494.bölümünde Ayten-Yağmur, Nilgün-Yağnur, Hüsniye-Hatice, Reyyan-Neslihan çiftleri "İstiridye tatlısı" için yarıştı.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 67 puanla Yağnur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ - 20 MART 2020

Haftanın en düşük puanını alıp Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim 53 puanla Yağmur oldu.

Neslihan ise 57 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin puanla Hatice oldu.

Günün en düşük puanını Neslihan ve Yağmur oldu.

Yağnur ise 13 puan aldı.