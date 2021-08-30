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Haberler Gündem Hava Durumu GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Trakya, Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak - Hava Durumu
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Meteoroloji uyardı! Trakya, Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya ile Marmara ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Trakya, Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak - Hava Durumu
11 ilde sağanak yağış var!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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