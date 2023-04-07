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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Derya'nın sırrı açığa çıktı

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin dün akşam ekrana gelen 34'üncü bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Mert, annesinin Derya olduğunu öğrendi

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Derya'nın sırrı açığa çıktı
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen 34'üncü bölümünde birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Mert, annesinin Derya olduğunu öğrendi. Sadi ise 'Yörük' kimliğiyle Taylan başkomiserin karşısına çıktı. Heyecanın giderek arttığı dizide hikâyenin seyri büyük merak uyandırdı.

Yayınlanan bölümde Derya, Kıvanç’ın bir anda nikâh salonunu terk etmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Mert ise öfkeden deliye döndü. Herkes neler olup bittiğini anlamaya çalışırken Asuman bu durumdan büyük bir zevk aldı. Babasını ziyaret eden Aylin, gerçek ailesine ulaşabileceğini öğrendi. Araz, eski evlerine gizlice girip babasının sakladığı paraları ve dosyaları alması gereken Aylin’i bu tehlikeli yolda yalnız bırakmadı. Kıvanç’ın Asuman’a, Mert’in babası hakkındaki şüphelerini paylaşmasıyla Asuman’ın eline yeni bir koz geçti. Derya’nın yanında olmak isteyen Songül’ün karşısına ise yine Asuman çıktı. Songül, Asuman’ın kendisine söylediği sözlerden bir hayli rahatsız oldu. Gizem, zor günler geçiren Mert’in yanından ayrılmazken Mert ise her yerde Kıvanç’ı aradı. Öfkeden gözü dönen Mert, Kıvanç’la karşılaştığında annesi hakkındaki gerçeği öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan Mert, Derya ile yüzleşti.

Mert, Derya ile yüzleşiyor;

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SADİ PAYASLI’NIN ‘YÖRÜK’ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetin peşini bırakmamasından tedirgin olan Servet, ayağına dolanan isimleri tek tek devreden çıkarmak için harekete geçti. Hedefine başkomiser Taylan’ı alan Servet, onu Yörük’le tanıştırdı. Bölümün finalinde Taylan, enişte diye bildiği Sadi Payaslı’yı ‘Yörük’ olarak karşısında görünce büyük bir şok yaşadı.

“Enişte değil, Yörük!”

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GELECEK HAFTA NELER OLACAK?

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı da izleyicilerle buluştu. Mert’in Derya’ya babasının kim olduğunu sorduğu tanıtımda Sadi’nin Taylan’a silah doğrultması gerilimi giderek yükseltiyor. Servet’in “Sonunda aramızdaki köstebeği ortaya çıkardım” sözleri dikkat çekerken, akıllara “Sadi’nin başı dertte mi?” sorusu geliyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 35'inci Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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