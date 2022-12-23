'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de herkes 'Mert' için tek yürek oldu 0:00 / 0:00

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SHOW TV’nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de dün akşam bir tarafta heyecan dolu gelişmeler yaşanırken diğer tarafta Sadi ile Songül’ün romantik sahneleri bölüme damgasını vurdu. Dizinin 23. bölümü ABC1 20+'da 5.17 izlenme oranı (reyting) 11.56 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.71 izlenme oranı (reyting) 11.45 izlenme payı (share), AB’de 3.40 izlenme oranı (reyting) 8.76 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyanın gündemine 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' damga vurdu. Bölüm etiketi #SeviyorumSeni 8 saat 40 dakika, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ise 2 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Serdar’ın köstebek olduğunun ortaya çıkmasının ardından sıra sorgusuna geldi. Ancak Serdar avukatını isteyerek işleri yokuşa sürmeye başladı. Haberi alan Servet hemen Serdar’ı kaçırmak için harekete geçti. Mert’in davasında Gizem’in ifadesiyle iyice çıkmaza girildi. Mert’in ıslahevine gönderilmesi herkese büyük bir üzüntü yaşattı. Sadi, öğrencisini yalnız bırakmazken, Derya’nın da en büyük destekçisi Kıvanç oldu. Yaver, Meltem’i içine düştüğü zor durumdan kurtararak onun kahramanı olmayı başardı. Kötü günleri ardında bırakan Payaslılar’ın evinde ise Yaver’in gönlünü Meltem’e kaptırması yeni bir olay yarattı. Melek, Zülfikar’ı kurtarmak için Celal’in telefonunu ele geçirmek isterken telefon Araz ve çetesi tarafından çalındı. Bunu gören Melek, Aylin’den yardım istedi. Aylin, Araz’la konuşurken Melek de Celal’in telefonundan görüntüleri sildi. Bu sırada ikili arasındaki yakın konuşmaya şahit olan Gizem ve Aylin arasında tansiyon yine yükseldi. Sadi, Songül ve Yaver dört bir koldan Mert’in suçsuzluğunu kanıtlayacak delillerin peşine düştüler. Olayın yaşandığı kayıkhaneyi bir kez daha ziyaret eden Sadi ve Yaver çok büyük bir delil elde ederken karşılarında Serdar’ı buldular. Silahını ikiliye doğrultan Serdar, finalde Yaver’i vurdu.

İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ve Songül’ün öfkeyle Serdar’a saldırdığı tanıtımda Araz ve Gizem arasında yaşanan sürpriz yakınlaşma dikkat çekiyor. Mert ıslahevinde gerilim dolu anlar yaşarken Melek’in evinde büyük bir yangın çıkıyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 24. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.