Karabayır'a mezuniyetli, düğünlü veda

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SHOW TV’nin BKM imzalı ekranda fenomen haline gelen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Dizinin finali sevenlerine duygu dolu anlar yaşatırken, beğeni dolu yorumlarla sosyal medyada gündem oldu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi 4 saat 20 dakika Twitter’da TT listesinde yer aldı.

Karabayır’da mutlu son;

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EKRANDAN BİR ‘SADİ PAYASLI’ GEÇTİ!

Yayın hayatına başladığı ilk günden beri kesintisiz ekrana gelen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ unutulmayacak birçok anı ve karaktere ev sahipliği yaptı. Yedi Emin’in ‘Sadi Payaslı’ olarak Karabayır Lisesi’ne gelişi, öğrencileriyle yaşadığı diyaloglar, gençlerin kendi hayatlarındaki değişimleri, Songül ve Sadi’nin aşkı, Derya’nın olaylara ve kişilere bakış açısının giderek daha olumlu bir hal alması herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini kanıtladı.

Kendine has mizahı, aksiyonu ve yürekleri sızlatan hikâyeleriyle ekranın en beğenilen dizilerinden biri olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ kırk birinci bölümünün ardından izleyicilerine veda etti ve ekrandan bir ‘Sadi Payaslı’ geçti dedi.