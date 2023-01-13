'Payaslı'lar 'Servet'in tuzağına düştü

Dizi, ABC1 20+'da 6.04 izlenme oranı (rating) 14.00 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.44 izlenme oranı (rating) 12.93 izlenme payı (share) ve AB’de 4.05 izlenme oranı (rating) 11.04 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ile 6 saat 5 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Ekip, Vedat’ın sık sık uğradığı adrese gizli görevle bir operasyon düzenlendi ancak son anda kaçan Vedat çoktan infaz edilmişti. Diğer yanda emniyette de Serdar’ın evinde bulunan anahtarın sırrını çözmek için yoğun bir çalışma başladı.

Sadi ve Songül son anda tekneden kurtulmayı başardılar. Servet’le ilgili oyunlarına devam eden ikili onunla yeniden buluşmak için sözleşti. Yılan ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Serdar’ın avukatı Vedat ortadan kayboldu.

Aygün’ün planı sonunda işe yaradı ve Melek annesinin sunduğu sebeple birkaç günlüğüne eve dönmeyi kabul etti. Ancak bu defa Aygün için hiçbir şey beklediği gibi gitmedi ve Celal’in gerçek yüzünü çok acı bir şekilde gördü.

Kızını korumak için Celal’i bıçaklayan Aygün, karakola gidip teslim olurken, Songül ve Sadi de Melek’in yanından ayrılmadı.