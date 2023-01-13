'Payaslı'lar 'Servet'in tuzağına düştü

SHOW TV’nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı.
Dizi, ABC1 20+'da 6.04 izlenme oranı (rating) 14.00 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.44 izlenme oranı (rating) 12.93 izlenme payı (share) ve AB’de 4.05 izlenme oranı (rating) 11.04 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ile 6 saat 5 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.
‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sadi ve Songül son anda tekneden kurtulmayı başardılar. Servet’le ilgili oyunlarına devam eden ikili onunla yeniden buluşmak için sözleşti. Yılan ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Serdar’ın avukatı Vedat ortadan kayboldu.
Ekip, Vedat’ın sık sık uğradığı adrese gizli görevle bir operasyon düzenlendi ancak son anda kaçan Vedat çoktan infaz edilmişti. Diğer yanda emniyette de Serdar’ın evinde bulunan anahtarın sırrını çözmek için yoğun bir çalışma başladı.
Aygün’ün planı sonunda işe yaradı ve Melek annesinin sunduğu sebeple birkaç günlüğüne eve dönmeyi kabul etti. Ancak bu defa Aygün için hiçbir şey beklediği gibi gitmedi ve Celal’in gerçek yüzünü çok acı bir şekilde gördü.
Kızını korumak için Celal’i bıçaklayan Aygün, karakola gidip teslim olurken, Songül ve Sadi de Melek’in yanından ayrılmadı.
Songül gizli görevde;
Araz’ın Aylin’e yaptığı sürpriz ziyaretle ikili arasında yaşanan yakınlaşma ilişkilerini iyice karıştırdı. Diğer yanda Gizem, Servet’in adamıyla olan konuşmasına kulak misafiri olunca Servet hakkındaki gerçeği öğrendi.
Sadi ve Songül ise yarım bıraktıkları ziyareti tamamlamak üzere röportaj için Servet’in köşküne gittiler. Servet, Payaslılar’ı tuzağına çekerken karşılarında Gizem’i elinde silahla gören Sadi ve Songül zor bir durumda kaldı.
İşte heyecan dolu final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ve Songül’ün yakınlaştığı anların heyecanı yükselttiği tanıtımda Mert, Derya ve Kıvanç üçgeninde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Sadi, Melek’in yanında durarak genç kıza destek olurken, yükselen alevler dikkat çekiyor.
İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 26. Bölüm Tanıtımı;
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
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