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Haberler Televizyon 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi Payasalı'ya hain tuzak
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Sadi Payasalı'ya hain tuzak

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin dün akşam ekrana gelen 38'inci bölümünün final sahnesiyle izleyenleri merakta bıraktı. Sadi, polisler tarafından tutuklandı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi Payasalı'ya hain tuzak
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen 38'inci bölümünün final sahnesiyle izleyenleri merakta bıraktı.

Servet’in hain tuzağına düşen Sadi, polisler tarafından tutuklandı. “Sadi nasıl aklanacak?” sorusunun yanıtı şimdiden merak konusu oldu.

Bölümün bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Sadi ve Mert’in kavuştuğu anlarda yaşandı. Baba-oğulun duygu yüklü anları izleyicilerin beğenisini kazandı. Övgü dolu yorumlar alan bölüm, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ile 5 saat 15 dakika boyunca Twitter’da TT listesinde yer aldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Sadi ve Mert sonunda baba-oğul kavuşmasını yaşadı. Mert kafasındaki soruların cevabını Sadi’den aldı. İkili kaybettikleri zamanı yakalamak için uzun bir liste yaptı. Karabayır Lisesi de Sadi ve Mert’in arasındaki durumu öğrendi. Sadi, Mert’in iyileşmesi için herkesin ilik vermesine ön ayak oldu. Sadi’nin oğluyla ilişkisini sevinçle karşılayan Songül sonunda Derya’nın telefonundan gelen mesajlardan Sadi’ye bahsetti. Sadi mesajlara bir anlam veremezken bu konuyu açıklığa kavuşturmak için Derya ile görüştü. Kafası karışan Derya, mesajları atanın Asuman olduğunu kısa sürede anladı. Araz gerekli parayı toplasa da annesini almaya gittiği mekanda dövüldü. Ancak annesini ne pahasına olursa olsun oradan çıkarmaya karar veren Araz, kendini tehlikeli bir yola soktu. Araz’ın hareketleri Aylin’in dikkatinden kaçmayınca, Aylin hemen durumu Sadi’ye haber verdi. Sadi ve Songül’ün müdahalesiyle Araz, yıllar süren anne hasretine son verdi. Annesini eve getiren Araz’ın mutluluğu pavyon sahibinin tamirhaneyi basmasıyla yarım kaldı.

“Baba, evlatlarını ortada bırakmaz…”

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SADİ, SERVET’İN TUZAĞINA DÜŞTÜ

İçeriden çıkamayacağını anlayan Servet’in gözünü intikam bürüdü. Başsavcıyı yakın takibe alan Servet, savcının Sadi ile buluşmasın fırsat bilip planını devreye soktu. Adamlarına savcıyı yok etmelerini emretti ve suçun Sadi’nin üzerine kalması için büyük bir tuzak kurdu. Final sahnesinde Servet’in hain tuzağına düşen Sadi, polislerin olay yerine gelmesiyle köşeye sıkıştı. Sadi’ye kelepçe takılırken bu anları izleyen Songül büyük bir şok yaşadı. Songül’e suçsuz olduğunu ve her şeyin bir tuzak olduğunu anlatan Sadi’nin içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

İşte o final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 39'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi’nin hapishaneye girdiği tanıtımda Servet’in “Bundan sonra tehlikenin adı Yedi Emin” sözleri dikkat çekiyor. Yaşananlardan dolayı Songül’ün derinden sarsıldığı görülürken, Araz ve Can’ın yüzleşmesi merakla bekleniyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 39'uncu Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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