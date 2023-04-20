'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz isim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz isim

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz bir isim konuk oluyor. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, ‘Arzu’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz isim
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımını BKM’nin üstlendiği dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ye sürpriz bir isim konuk oluyor. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, ‘Arzu’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Dizide Mustafa Açılan’ın hayat verdiği ‘Araz’ın annesi olarak hikâyeye dahil olan Yeşim Ceren Bozoğlu, izleyicileri şaşırtacak. ‘Araz’ın yıllardır yolunu gözlediği ve her yerde aradığı annesi ‘Arzu’ ile karşı karşıya gelince neler yaşayacakları büyük merak konusu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Attila Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri! En çok izlenen Neftlix dizileri hangileri?
TELEVİZYON Tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizileri!
Kuruluş Osman 122. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle
TELEVİZYON Kuruluş Osman 122. son bölümde neler oldu?
Zirvenin adı bu hafta da değişmedi: 'Aile'
TELEVİZYON Zirvenin adı bu hafta da değişmedi
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
TELEVİZYON 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 18 NİSAN 2023 | Aile dizisi iki kategoride birinci! Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?
TELEVİZYON Aile dizisi iki kategoride birinci!
Üç Kız Kardeş 46. bölüm izle full HD! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz
TELEVİZYON Üç Kız Kardeş 46. son bölümde neler oldu?
Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm izle full HD tek parça! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle kesintisiz
TELEVİZYON Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm yayınlandı!
Güldür Güldür Show'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Güldür Güldür Show'un fragmanı
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
TELEVİZYON 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci ...
Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 18 Nisan TRT1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.