'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' zirvede! 0:00 / 0:00

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‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dördüncü bölümüyle TOTAL’de 4.20 izlenme oranı (rating) 14.34 izlenme payı (share) elde ederek adını zirveye yazdırdı. ABC1 20+'da 4.97 izlenme oranı (rating) 16.92 izlenme payı (share), AB'de ise 4.61 izlenme oranı (rating) 17.52 izlenme payı (share) elde ederek bu kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı dizi sosyal medyada da çok konuşuldu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi 6 saat 45 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

DERYA, MERT’İ OKULDAN ALMAYA KARAR VERDİ

Yıllar önce kendisini terk eden Emin’i karşısında gören Derya hayatının şokunu yaşadı. Mert’in Sadi ile baba oğul olduklarını bilmeden aynı çatı altında olması Derya’yı ürküttü ve Mert’i okuldan almaya karar verdi. Annesi ve komşusunun konuştuklarını duyup soluğu Mert’in evinde alan Gizem karşısında Aylin’i görünce ikilinin arasında arkadaşlık dışında bir ilişki olduğunu düşünmeye başladı. Gizem, Mert’le yüzleşmektense ondan uzaklaşma yolunu seçti. Melek hayatında bazı şeyleri yoluna soktuğunu düşünürken, Cemal’in sakat kalmasından dolayı cezasının uzaması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Aygün kızının başındaki derdi bildiği halde mahalleden kızına talip olan İlyas’la ilgili Melek’in aklını çelmeye çalıştı. Melek’e takıntılı bir aşk besleyen İlyas ise Zülfikar’ı Melek’ten uzaklaştırmak için Araz ve çetesinden yardım istedi. Ancak İlyas’ın planı umduğu gibi gitmedi.

Derya yıllar sonra büyük aşkı Emin’i görüyor;

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SADİ, DERYA’YI GÖRDÜ!

Ankara’da Osman Baba’nın tahliye olması ve Emin’i bulma görevini ele alması dengeleri değiştirdi. Emin’e giden yolun Yaver’den geçtiğini bilen Osman ve Tahir, Yaver’in peşine düştü. Yaver ise Tahir’in adamlarına bir oyun oynayarak polis tarafından yakalanmalarını sağladı. Eli yaralanan Songül hastanede kendisini tedavi eden Derya ile arkadaşlık kurdu. Songül’ün evine gelen Derya evin her yerinde Sadi ve Songül’ün nikah fotoğraflarını görünce neye uğradığını şaşırdı ve bir şey demeden ortadan kayboldu. Derya, Mert’i okuldan almak konusunda ısrarcı olunca, Mert çareyi Sadi’den yardım istemekte buldu. Songül’le yaşadığı atışmaların günden güne gerçek bir çift atışmasına döndüğünün farkına varan Payaslı, akşam yemeği için Songül’le randevulaştı. Songül evde yemek için hazırlıklarını yaparken, Sadi ise Mert’in velisiyle konuşmaya gittiği evde 18 yıl önce arkasında bıraktığı Derya’yı gördü!

“Derya…”

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BEŞİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Araz ve Mert arasında gerilimin tırmandığı tanıtımda Sadi’nin “Sence ben bir kadını mutlu edecek bir adam mıyım?” sözleri dikkat çekerken “Sadi Payaslı’nın başı belada mı?” sorusu akıllara geliyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 5. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.