Büyük yüzleşme 0:00 / 0:00

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Perşembe akşamlarına damgasını vuran proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de Bu Hafta: 'Yedi Emin’i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan 'Tatar' yoğun bakıma alınır. 'Sadi' ise daha ilk anda 'Tatar’ın başına gelenin bir kaza olmadığını anlar.

'Melek' ve 'Can’ı birlikte 'Melek’in evine girerken gören 'Zülfikar', daha fazla dayanamayıp 'Can’ ile yüzleşir. 'Melek’e söz verdiği için eve neden gittiğini anlatamayan 'Can', ‘kardeşim’ dediği 'Zülfikar’ın suçlaması karşısında kendini tutamaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Bu gerilim en çok 'Araz' ve çetesini sevindirir.

'Gizem', 'Aylin’in partisinde tartıştığı' Okan’ın tuzağına düşer. Organizasyon şirketinin verdiği adrese giden genç kız karşısında 'Okan’ı görünce ne yapacağını bilemez. Okan’ın evinden kolay kolay çıkamayacağını anlayan 'Gizem', kendine en yakın bulduğu kişiden yardım ister.

'Songül' ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü’ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. Bu tuzak hiç beklenmedik büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına sebep olacaktır.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.