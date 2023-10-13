Genç Osman dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: Genç Osman dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları I. Mustafa'nın tahttan indirildiği tarih olan 1618 ile 1622 yılları arasında padişahlık yapan Genç Osman ya da diğer bilinen ismiyle II. Osman gerek ordu içinde gerekse de devlet kademesinde ortaya çıkan bozulmaları fark eden ve bunları düzeltmek için ıslahatlar yapma amacı taşıyan ilk Osmanlı padişahı olarak dikkat çekmektedir. Lehistan ile mücadelelerin yaşandığı ve İtalya ve Akdeniz üzerine seferlere çıkıldığı bir dönem olarak öne çıkan Genç Osman dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Genç Osman dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Yeniçeri ocağını kaldırmak, devletin başkentini İstanbul’dan Anadolu içlerine taşımak gibi fikirlerin gündeme geldiği Genç Osman dönemi yenilikleri ve savaşları hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Genç Osman Dönemi Genel Özellikleri

1618 yılında, akli dengesi bozuk olduğu gerekçesiyle tahttan indirilen I. Mustafa’nın yerine tahta geçen Genç Osman döneminin ilk önemli olayı Safevi Devleti ile Serav Antlaşması’nın imzalanmasıdır. 1618 yılında imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 15 senedir süren savaş sona ermiştir. Yine bu dönemde Osmanlı donanması Akdeniz ve İtalya üzerine bir sefere çıkmış ve Damat Halil Paşa komutasındaki donanma İtalya’ya asker çıkartıp, İspanya kontrolünde bir liman şehri olan Manfredonia’yı ele geçirmiştir.

Genç Osman döneminin bir diğer önemli olayı işe Lehistan üzerine gerçekleşen seferdir. 1621 yılında gerçekleşen bu sefer esnasında iki ordu Hotin önlerinde karşı karşıya gelmiş ve taraflar arasında Hotin Antlaşması imzalanmıştır. 1621 senesinde Lehistan üzerine gerçekleşen bu sefer ve ardından gelen Hotin Antlaşması ile Yeniçeri ocağının yetersizliklerinin görülmesine sebep olmuş ve askeri alanda birtakım ıslahatlar yapma fikri ortaya çıkmıştır.

Yeniçeri ocağını kaldırarak yerine yeni bir ordu kurmak fikri başta olmak üzere yapılacak birtakım ıslahatların haberini alan Yeniçerilerin başlattığı bir isyan neticesinde ise Genç Osman 1622 yılında öldürülmüş ve yerine yeniden I. Mustafa tahta geçmiştir.

Genç Osman Dönemi Önemli Olayları

1618 ile 1622 yılları arasında 4 yıl süren bir dönem olan Genç Osman dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

1603 yılında başlayan Osmanlı Devleti ile Safeviler arasındaki savaş 1618 yılında imzalanan Serav Anlatlaşması ile sona ermiştir.

1620 yılında Damat Halil Paşa komutasında Osmanlı donanması Akdeniz üzerine bir sefer gerçekleştirmiştir.

1621 yılında Lehistan üzerine çıkılan seferde Hotin kuşatılmış ancak alınamamıştır. Osmanlı Devleti’nin Lehistan’a karşı üstünlük sağlayamaması neticesinde aynı yıl Hotin Antlaşması imzalanmıştır.

Genç Osman Dönemi Savaşları

Genç Osman döneminde gerçekleşen savaşlar şu şekildedir:

1603-1618 Osmanlı Safevi Savaşı

İki ülke arasında 1612 yılında imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması Safeviler tarafından bozulunca, iki devlet arasındaki savaş 1615 senesinde yeniden alevlenmiştir. 1618 yılına gelindiğinde, Safevilerin elinde bulunan Erdebil kentinin Osmanlıların eline geçme ihtimali doğunca, Safeviler barış talep etmişler ve iki devlet arasında 1618 yılında Serav Antlaşması imzalanmıştır.

İtalya ve Akdeniz Seferi (1620)

Osmanlı donanmasının Akdeniz üzerine gerçekleştirdiği bu sefer sonucunda İspanya’ya ait olan Manfredonia kenti ele geçirilmiştir.

1620-1621 Osmanlı Lehistan Savaşı

1621 yılında gerçekleşen Lehistan seferi esnasında iki ordu Hotin önlerinde karşı karşıya gelmiş ve Osmanlıların Lehistan’a karşı üstünlük kuramaması neticesinde aynı yıl Hotin Antlaşması imzalanmıştır.

Genç Osman Dönemi Yenilikleri

Osmanlı tarihinin ilk ıslahatçı padişahı olarak değerlendirilen II. Osman’ın gerçekleştirmek istediği ıslahatlar şunlardır:

Yeniçeri ocağını ortadan kaldırarak yeni bir ordu kurmak istenmiştir.

Devletin başkentini İstanbul’dan Anadolu’ya taşınması düşünülmüştür.

Şeyhülislam ve ilmiye sınıfının yetkileri kısıtlanmak istenmiştir.

Padişah ve yakın çevresinin devşirme yoluyla evlenmesi yerine, Türk ailelerine mensup kadınlarla evlenmelerini istenmiştir. Ayrıca Genç Osman’ın kendisi de bir devşirme yerine şeyhülislamın kızı ile evlenmiştir.

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