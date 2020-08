Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Dünyada Covid-19 pandemisi tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal düzenini alt üst etmeye hız kesmeden devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği tarihten günümüze kadar beş ayı geçen bu sürede dünyada 20 milyondan fazla kişi hastalığa yakalandı. 750 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse yakalananlar arasındaki gençlerin oranının son 5 ayda 3 katına çıktığını bildirdi.

Bu korkutucu sürecin 1918 yılından sonra dünyanın şahit olduğu ikinci büyük pandemi olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, ne zaman ve nasıl biteceğinin ise bilinmediğini söyledi.

"YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Ölüm oranının çoğu Avrupa ülkesinde yüzde 10'un üzerine çıktığını söyleyen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Ölüm en sık 80 yaş üstünde görüldüğü için 65 yaş üstü yaşlıların evde kalması önlemi yeterli gibi görünmüştü. Ancak salgında dünya 8'inci aya, Avrupa ülkeleri ve Türkiye 6'ncı aya girerken salgının birinci dalgası daha azalma safhasında iken yeniden yükselmeye başladı. Yeni vakaların en sık 30 yaş altında görülmeye başlanması, 14 yaş altı ölüm görülmüyor denirken 2 yaşın altında bile ölüm görülmesi bu yeni virüsün yapısı, mutasyonları ve salgın dinamiğinde bilinmeyen çok nokta olduğunu ortaya koydu" diye konuştu.

GENÇLERDE VAKA SAYISINDA İKİ KATINDAN FAZLA ARTIŞ VAR

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verileri ve istatistiklerine göre artık yeni vakaların en sık (yüzde 47.8) 25-49 yaş aralığında görüldüğünü, onu yüzde 14 ile 15-24 yaş grubunun izlediğini kaydeden Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Buna karşılık ölüm en yoğun 80 yaş üstünde görülüyor (yüzde 27),en çok vakanın görüldüğü 25-49 yaş grubunda ise ölüm oranı yüzde 0.34.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde (5 milyonun üstünde) salgının çok hızla yayıldığı Kaliforniya eyaletinde en sık vaka görülen yaş grubu yüzde 35.3 ile 18-34 olup onu yüzde 25 ile 35-49 yaş grubu izliyor. Ölüm oranı en sık 80 yaş üstünde (yüzde 42.3),18-34 yaş grubunda 1.5, 35-49 yaş grubunda ise yüzde 5.8. Bu oranlar salgının ilk aylarından biraz farklı. İlk aylarda gençlerde diğer gruplardan biraz daha yüksek iken artık iki katından fazla artış görülüyor" dedi.

"SINIRLAR HER ÜLKEDE AÇILACAK GİBİ GÖRÜLÜYOR"

Virüsün dinamiğinin her ülkede farklı olduğunu ve zaman geçtikçe her ülkede de değiştiğini belirten Prof. Dr. Sönmezoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hastalığın daha hafif geçirildiği veya yayılma hızının yavaşladığı söylenemez. 'Salgın kontrol altında yeni vakamız yok' diyen sadece Yeni Zelanda görülmekte ama hiçbir ülke sınırlarını dünyaya uzun süre kapatamayacağı gibi ekonomik sıkıntıların zorlamasıyla sınırlar her ülkede açılacak gibi görülüyor."

"YAZ TATİLLERİ, KALABALIK SEYAHATLER, TOPLU AKTİVİTELER VAKA SAYILARINI MAYIS AYINA GERİ GÖTÜRDÜ"

Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Son tablolara bakıldığında 65 yaş üstü vatandaşların ülkemizde ve dünyada sokağa çıkma kısıtlaması uyarısı veya zorlaması salgını yavaşlatmamış, ölüm sayıları düşmemiş, ama genç yaş gruplarında umursamazlık ve yok sayma dürtüleriyle toplumda vaka sayılarının artışına neden olmuştur. Mayıs ayında da beklentiler hava sıcaklığının artmasıyla virüsün canlılığını sürdürememesi ve salgının bitmesi iken durum tersi oldu. Yaz tatilleri, kalabalık seyahatler, toplu aktiviteler vaka sayılarını Mayıs ayına geri götürdü. Günlük vaka sayıları 1000'lerin üstünde devam ediyor. Yeni vaka sayıları en sık gençler arasında, en yoğun il İstanbul, bölge olarak Güney Doğu ve Batı Anadolu" diye konuştu.

"GENÇLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"



Sağlık Bakanlığının günlük yaptığı uyarılar, 1 Haziran’da yeni normalleşme adıyla kısıtlamalarının kademeli kaldırılması döneminde yapılan ek uyarıların hedefini bulamadığını söyleyen Sönmezoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Yaşlılara birçok kısıtlama getiriliyor, bu onlarda ruhsal çöküntü, eklem ağrıları ve zamanında hastaneye gidememe yüzünden artan sağlık sorunları olarak faturalanıyor. Ama aslında gençlere büyük sorumluluk düşüyor. Kalabalıklara girmemek, başkalarıyla maskesiz 2 metreden yakında bulunmamak, el temizliğini ihmal etmemek, genç yaş gruplarında hem kişisel hem toplumsal sorumluluk olmalıdır. Yasak ve kısıtlamalar öğrenme yolu olmamalıdır. Çok önemli bir konu da okulların açılmasıdır. Çocuklar için aksayan eğitim sürecini tekrar yakalamak çok önemlidir. Ancak hepimiz küresel ve hatta tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde anlatılan her türlü salgın önlemi 6-14 yaş grubu çocukların okula gitmesiyle bağdaşmıyor. Bu nedenle Ağustos ayında salgın gidişi iyi izlenmeli ve okulların açılma kararı sağlık otoritelerinin de onayıyla verilmelidir."