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        Haberler Magazin Gençlerin gözünden aşk nasıldır?

        Gençlerin gözünden aşk nasıldır?

        Yolları tesadüfen kesişen iki genç olan 'Özgür' ile 'Özlem'in hikâyesini konu alan  'Aşkın Yüzü', beyazperdeye gençlerin gözünden aşkın nasıl olduğunu yansıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:44
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        Gençlerin gözünden aşk
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        Taff Pictures ile Sky Films’in yapım ortaklığıyla çekilen, senaryosu; Ferhat Ergün imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Emre Erdoğdu’nun oturduğu ‘Aşkın Yüzü’, gösterime 6 Haziran’da girecek.

        ‘Aşkın Yüzü’, yolları tesadüfen kesişen iki gencin, 'Özgür' ile 'Özlem’in hikâyesini konu alıyor. Yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan 'Özgür' ile çevresi tarafından fark edilmeyen 'Özlem’in karşılaşması, aralarında beklenmedik bir bağ izleyicileri derinden etkileyecek.

        Başrollerini; Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir’in paylaştığı filmin kadrosunda Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik, Furkan Rıza Demirel, Serdar Yeğin, Didem İnselel, Muttalip Müjdeci, Gamze Topuz ve Cenk Gürpınar yer alıyor.

        Onur Seyit Yaran’ın canlandırdığı 'Özgür' karakteri, bir yandan yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen 'Özlem’in karşılaşmasıyla aralarında oluşan beklenmedik bağ seyircileri derinden etkileyecek.

        ‘Aşkın Yüzü’, aşkın bazen görmekle değil, gerçekten anlaşılmakla başladığını hatırlatıyor.

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        #Aşkın Yüzü
        #Helin Kandemir
        #Onur Seyit Yaran
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