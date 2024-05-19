CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin gençlik kolları tarafından düzenlenen 'Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde gençlerle Anıtkabir'e yürüdü.

DHA'da yer alan habere göre Özel, "Bugün, 47 yıl sonra Ata'nın huzuruna ilk kez birinci parti olarak geldik. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya bir daha geleceğiz ve söz veriyoruz; buraya partimizi iktidar yapmış olarak geleceğiz" dedi.

CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Büyük Gençlik Yürüyüşü' düzenledi. Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, kortej halinde Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e yürüdü. Korteje, CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, gençlik kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Binlerce kişi, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından Anıtkabir'e geldi. Anıtkabir girişinde parti otobüsü üzerinden yürüyüşe katılanlara seslenen Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti olmanın verdiği gururla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktıklarını söyledi.

"SEÇİMDEN SONRA MİLYONLARLA GELECEĞİZ" Seçimde elde ettikleri başarının kendisine sıklıkla sorulduğunu belirten Özel, kongrede değişim sloganıyla, genç, dinamik kadrolarla, çok sayıda genç ve kadınla birlikte yetkiyi alarak yola çıktıklarını dile getirdi.