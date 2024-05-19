Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'de tarihe geçen şampiyonluk yarışında düğümün kopacağı maç geldi çattı! Lider Galatasaray ile Fenerbahçe, 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. 24. şampiyonluk için 1 puanın yettiği Galatasaray da, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe de sahaya 3 puan için çıkacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kazanan çifte bayram yapacak; kaybeden ise hüsranı yaşayacak.