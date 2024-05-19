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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi! Süper Lig'de nefes kesen yarışta finale gelindi. Sahaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider çıkacak olan Galatasaray, şampiyonluğun 1 puan uzağında. Sarı-kırmızılılar 50 bin taraftarı önünde 24. şampiyonluğu hedeflerken sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde! Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda mağlup ederek hem umutlarını son haftaya taşımak hem de ikili averajı elde etmek istiyor. İki teknik direktör de hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor! Dev derbi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde son gelişmeler ve muhtemel 11'ler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:09
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        1

        Süper Lig'de tarihe geçen şampiyonluk yarışında düğümün kopacağı maç geldi çattı! Lider Galatasaray ile Fenerbahçe, 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. 24. şampiyonluk için 1 puanın yettiği Galatasaray da, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe de sahaya 3 puan için çıkacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kazanan çifte bayram yapacak; kaybeden ise hüsranı yaşayacak.

        2

        GALATASARAY 24 MAÇTIR YENİLMİYOR, SON 17 MAÇINI KAZANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

        3

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 17 maçını kazandı. Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.

        4

        PUAN KAYBI YAŞADIĞI DÖRT TAKIMDAN BİRİ: FENERBAHÇE

        Galatasaray'ın bu sezon 36 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Fenerbahçe karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 32 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.

        5

        FENERBAHÇE MUCİZE PEŞİNDE

        36 hafta sonunda aldığı 29 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, ilk sıradaki Galatasaray’ın 6 puan gerisinde ikinci basamakta yer alıyor. Fenerbahçe, bu akşam Galatasaray’ı yenmesi halinde şampiyonluk şansını sürdürecek ve gözlerini son maça çevirecek. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların son hafta Konyaspor'a da yenilmesini bekleyecek.

        6

        ORTA SAHADA SÜRPRİZ TERCİHLER!

        Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Kayserispor karşısında orta sahada görev alan Alexander Djiku, derbide de bu pozisyonda görev alacak. Rodrigo Becao’nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoperde ise Jayden Oosterwolde’nin forma giymesi bekleniyor.

        7

        CENGİZ ÜNDER ŞOKU!

        Dün son antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde derbi öncesinde şok bir sakatlık yaşandı. Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

        8

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        MUSLERA

        9

        KAAN

        10

        NELSSON

        11

        DAVINSON

        12

        KÖHN

        13

        TORREIRA

        14

        KEREM DEMİRBAY (BERKAN KUTLU)

        15

        ZIYECH

        16

        MERTENS

        17

        BARIŞ ALPER

        18

        ICARDI

        19

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        LIVAKOVIC

        20

        OSAYI

        21

        ÇAĞLAR

        22

        OOSTERWOLDE

        23

        FERDİ

        24

        DJIKU

        25

        FRED

        26

        MERT HAKAN

        27

        SZYMANSKI

        28

        TADIC

        29

        BATSHUAYI

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