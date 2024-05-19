Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi! Süper Lig'de nefes kesen yarışta finale gelindi. Sahaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider çıkacak olan Galatasaray, şampiyonluğun 1 puan uzağında. Sarı-kırmızılılar 50 bin taraftarı önünde 24. şampiyonluğu hedeflerken sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde! Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda mağlup ederek hem umutlarını son haftaya taşımak hem de ikili averajı elde etmek istiyor. İki teknik direktör de hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor! Dev derbi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde son gelişmeler ve muhtemel 11'ler haberimizde...
Süper Lig'de tarihe geçen şampiyonluk yarışında düğümün kopacağı maç geldi çattı! Lider Galatasaray ile Fenerbahçe, 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. 24. şampiyonluk için 1 puanın yettiği Galatasaray da, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe de sahaya 3 puan için çıkacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kazanan çifte bayram yapacak; kaybeden ise hüsranı yaşayacak.
GALATASARAY 24 MAÇTIR YENİLMİYOR, SON 17 MAÇINI KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 17 maçını kazandı. Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.
PUAN KAYBI YAŞADIĞI DÖRT TAKIMDAN BİRİ: FENERBAHÇE
Galatasaray'ın bu sezon 36 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Fenerbahçe karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 32 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE MUCİZE PEŞİNDE
36 hafta sonunda aldığı 29 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, ilk sıradaki Galatasaray’ın 6 puan gerisinde ikinci basamakta yer alıyor. Fenerbahçe, bu akşam Galatasaray’ı yenmesi halinde şampiyonluk şansını sürdürecek ve gözlerini son maça çevirecek. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların son hafta Konyaspor'a da yenilmesini bekleyecek.
ORTA SAHADA SÜRPRİZ TERCİHLER!
Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Kayserispor karşısında orta sahada görev alan Alexander Djiku, derbide de bu pozisyonda görev alacak. Rodrigo Becao’nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoperde ise Jayden Oosterwolde’nin forma giymesi bekleniyor.
CENGİZ ÜNDER ŞOKU!
Dün son antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde derbi öncesinde şok bir sakatlık yaşandı. Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
MUSLERA
KAAN
NELSSON
DAVINSON
KÖHN
TORREIRA
KEREM DEMİRBAY (BERKAN KUTLU)
ZIYECH
MERTENS
BARIŞ ALPER
ICARDI
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
LIVAKOVIC
OSAYI
ÇAĞLAR
OOSTERWOLDE
FERDİ
DJIKU
FRED
MERT HAKAN
SZYMANSKI