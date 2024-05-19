Serin havalar bu hafta da bizimle

İstanbul’da rüzgar bu hafta yine poyrazdan esecek yani ensemizde o serin hava yine bizimle olacak. Hissedilen sıcaklıklar sabah ve gece saatleri ile gölge alanlarda 12-15°C arasında, öğlen güneşi altında ise 28°C gibi yaz değerlerinde. Aynı günde maruz kalınan bu sıcaklık farkı nedeniyle güneşte terleyip, gölgede üşütme ihtimalimiz artıyor.