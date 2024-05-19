Serin havalar bu hafta da bizimle
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, serin havaların birkaç gün daha süreceğini kaleme aldı. Öztel, "İstanbul'da rüzgar bu hafta yine poyrazdan esecek yani ensemizde o serin hava yine bizimle olacak. Hissedilen sıcaklıklar sabah ve gece saatleri ile gölge alanlarda 12-15°C arasında, öğlen güneşi altında ise 28°C gibi yaz değerlerinde. Aynı günde maruz kalınan bu sıcaklık farkı nedeniyle güneşte terleyip, gölgede üşütme ihtimalimiz artıyor" dedi
Türkiye bu haftasonu güneşlendi, Marmara ve Ege bölgelerinde ise şu saatlerden itibaren bulutlar artıyor
Kırklareli-Tekirdağ boyunca orta kuvvette yağmur var ve öğleden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası çevresinde zayıf yağmur görülür. İstanbul’daki yağmur kuvvetli değil ama şehrin batısındaki hava kalitesi de kötü durumda. Yağmur ile batıdan itibaren şehirde hava geçici süreyle biraz temizlenir.
İstanbul’da rüzgar bu hafta yine poyrazdan esecek yani ensemizde o serin hava yine bizimle olacak. Hissedilen sıcaklıklar sabah ve gece saatleri ile gölge alanlarda 12-15°C arasında, öğlen güneşi altında ise 28°C gibi yaz değerlerinde. Aynı günde maruz kalınan bu sıcaklık farkı nedeniyle güneşte terleyip, gölgede üşütme ihtimalimiz artıyor.
İstanbul’da yağmur ihtimalleri bu perşembe (23 Mayıs) ve ardından ay sonu gelirken beklenen sıcaklık dalgalanması ile 27-28 Mayıs’ta görünüyor. Mayıs’ın son haftası mevsime göre serin hava ve yağışlı birkaç gün yaşayabiliriz.
Fakat genel olarak ülkede yağışların azaldığını görüyoruz, yağmur açısından mayıs ayı ortalamalarının altında kalan bölgeler çoğunlukta.
Ankara’da pazartesi tahminen saat 15-19 arasında kısa yağmur geçişleri görülecek, başkentte gündüz sıcaklıklar 22-25°C arasında seyrediyor. Pazartesi bu olası yağmurun dışında hafta Ankara’da güneşli devam edecek.
Manisa, Denizli, Isparta, Burdur ve çevre merkezlerde bu öğleden itibaren, gece saatlerine kadar gök gürültülü yağmur bekleniyor.
Denizli çevresindeki yağışlar sırasında dolu taneleri de düşebilir, lokal olarak dolu yağışı Antalya’nın iç kesimlerinde de görülebilir. Ege’nin iç kesimleri, Konya-Antalya arasında, özellikle açık arazilerde bulunuyorsak yıldırım düşme tehlikesine karşı havayı takip etmekte yarar var.
Yeni hafta Türkiye genelinde yine az bulutlu ve güneşli başlıyor. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren yine geceye kadar Konya-Mersin-Kahramanmaraş-Adana-Gaziantep arasında gök gürültülü bahar yağmurları görülebilir. Akdeniz ve Güneydoğu çevresindeki bu yağışlar 21 Mayıs Salı günü sadece Güneydoğu’da sürecek görünüyor.