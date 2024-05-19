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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı

        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı

        İstanbul Eyüpsultan'da otomobili ile makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Araçtaki arkadaşlarıyla kaza yerinden kaçmaya çalışan sürücü kendisini engellemek isteyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaralarken, saldırganın aracında uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:03
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        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
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        Eyüpsultan'da Göktürk Merkez Mahallesi, Hasdal Kemerburgaz yolunda makas atarak ilerleyen 34 LU 7901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 ASK 349 plakalı otomobile ve seyir halindeki 3 araca daha çarparak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

        SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        Kaza sonrası kaçmak isteyen, ismi öğrenilemeyen 34 LU 7901 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcularla, kazaya karışan araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada, olay yerinden kaçmak isteyen otomobil sürücüsünü tutmaya çalışan 35 ASK 349 plakalı otomobildeki yolcu İlker Ertürk, bacağından silahla vurularak yaralandı.

        KAZAYA NEDEN OLDULAR KAÇTILAR

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Makas atarak kazaya neden olan otomobil sürücüsü ile yanındakiler olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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        ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

        Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Hafsa Yılmaz, Ömer Yılmaz ve Emir Yılmaz'ı ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

        Çıkan kavgada silahla bacağından yaralanan İlker Ertürk ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis kavganın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin olay yerinde bıraktığı 34 LU 7901 plakalı otomobildeki aramada uyuşturucu bulundu.

        Otomobil incelemek üzere çekici yardımıyla polis merkezine götürülürken, kazaya karışan diğer araçlar da bulundukları yerden kaldırıldı.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Polisin kaçan şüphelilerin yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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        #İstanbul Eyüpsultan
        #trafik kazası
        #silahlı saldırı
        #Son dakika haberler
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