Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı

ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından geçen yıldan bu yana çocuklarının darbedildiğinden şüphelenen ancak herhangi bir kamera görüntüsü veya başka bir emareye ulaşamadığı belirlenen bazı ailelerin de şikayetçi olduğu öğrenildi.