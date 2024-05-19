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        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı

        Antalya Finike'de 1'i kız 2 çocuğa şiddet uygulayan kreş sahibi Özlem Ünal tutuklandı. Ünal'ın çocukları dövdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:19
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        Antalya Finike'de özel bir kreşte çocuklara şiddet görüntüleri, dehşete düşürdü.

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        Kreşteki şiddet, 14 Mayıs'ta polis memuru C.A.'nın, kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

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        Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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        Şikayet sonrası kreşe giden polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının tamirde olduğunu söyledi.

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        Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

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        GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

        18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı.

        Görüntülerde, sınıfta 1'i kız 2 çocuğun kreşin sahibi ve aynı zamanda öğretmeni de olan Özlem Ünal tarafından dövüldükleri anlar yer aldı.

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        KREŞ MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

        Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

        Kreşe giden polis ekipleri, dün Özlem Ünal'ı gözaltına aldı. Gece geç saatlere kadar süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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        ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTTI

        Olayın ortaya çıkmasının ardından geçen yıldan bu yana çocuklarının darbedildiğinden şüphelenen ancak herhangi bir kamera görüntüsü veya başka bir emareye ulaşamadığı belirlenen bazı ailelerin de şikayetçi olduğu öğrenildi.

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        Aileler gece geç saatlere kadar adliye önünde bekleyerek, süreci takip etti.

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        Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kreşteki darp iddiasına ilişkin soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü belirtildi. 

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        #kreş
        #dayak
        #Antalya
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