31 Temmuz 2024'te hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal için anıt mezar tasarlanıyor.

Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal, Habertürk'e yaptığı açıklamada, mezar yapımı için usullere göre, definden sonra 6 ay - 1 yıl geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Ayşe Erkal, alışılagelmiş bir mezar değil, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin yardımlarıyla anıt mezar yaptıracaklarını belirterek, bu konuda; "Anıt mezar için bir tasarım sürecindeyiz. Bu süreç tamamlandıktan sonra tasarlanan anıt mezarlardan birini seçeceğiz. Anıt mezarı, babamın birinci ölüm yıldönümünde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.