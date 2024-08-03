Genco Erkal'ın adı Etimesgut'ta parka verildi

Beşikçioğlu, yaptığı açıklamada, Genco Erkal'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek; "Genco Erkal, sanat dünyasının koca bir çınarı olduğu gibi, vatansever oluşuyla da Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir değeriydi. Düşünmeyi ve üretmeyi asla bırakmadı. Tiyatroya kattıkları ve dik duruşu ile hepimize örnek bir insandı." ifadelerini kullandı.