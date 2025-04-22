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        George Clooney: Kavga edemiyoruz

        ABD'li ünlü oyuncu George Clooney, CBS Mornings'te eşi Amal ile ilişkilerinin başlangıcından itibaren mükemmel bir uyum içinde olduklarını ve evliliklerinde hiç tartışma yaşamadıklarını belirtti. Clooney; "Kavga edecek bir şey bulmaya çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:45
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        "Kavga edemiyoruz"
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        İlişkilerin tuzu biberinin taraflar arasında olduğu söylenir. Bu cümle, elbette her ne kadar zaman zaman tartışsalar da birbirini sevenler için sarf edilir.Zaman zaman ünlülere eşiyle veya sevgilisiyle hiç tartışıp tartışmadığı yönünde sorular yöneltilir. Cevap ortaktır; "Tartışmayan çift var mıdır?"Varmış... Ünlü oyuncu George Clooney, eşi Amal Clooney ile 10 yıldır süren evliliklerinde hiç tartışma yaşamadıklarını belirterek dikkat çekti. Clooney, CBS Mornings'te Gayle King'e yaptığı açıklamada, avukat olan eşi Amal ile ilişkilerinin başından itibaren büyük bir uyum içinde olduğunu ifade etti.

        "PİYANGOYU KAZANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

        1993’te eski eşi Talia Balsam’dan ayrıldıktan sonra uzun yıllar evlenmeyi düşünmeyen George Clooney, 2014’te Amal ile hayatını birleştirdi. Bu kararının temelinde evinde bulduğu huzurun yattığını söyleyen ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi; "Daha önce bir kez burada seninle olduğumuzu ve aramızda hiç tartışma olmadığını söylediğimizi hatırlıyorum. "Hâlâ yapmadık. Kavga edecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bu inanılmaz kadınla tanıştığım için kendimi olağanüstü şanslı hissediyorum. Piyangoyu tutturmuş gibi hissediyorum. Dünyanın en şanslı adamı olduğumu düşünmediğim bir gün bile geçmiyor. Bu harika"

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        HİÇ TARTIŞMADIK SÖZLERİ İLK DEĞİL

        Çiftin bu açıklamaları aslında yeni değil. 2022'de yine aynı programa birlikte katıldıklarında da benzer ifadelerde bulunmuşlardı. Clooney; "Çok kolay oldu. Hayatımızda şimdiye kadar yaptığımız en kolay şey. Hiç tartışmadık" demişti.

        Amal Clooney ise bu uyumun bazı arkadaşları için 'çılgınlık' olduğunu dile getirmişti. Doğru insanla karşılaşmanın büyük bir şans olduğunu düşünen Amal Clooney; "Doğru kişiyle tanışmanın yüzde 99 şans olduğuna inanıyorum. Yapmamız gereken tek şey, alaycı olmamak ve açık olmak. Senin hiç alaycı ya da mesafeli olmamana ve her şeyin çok hızlı gelişmesine şaşırmıştım" sözleriyle eşine duyduğu hayranlığı dile getirmişti.

        17 YAŞ FARKI BAŞTA ENDİŞELENDİRMİŞ

        İlişkilerinin hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen George Clooney, ilk başta Amal Clooney'in aralarındaki 17 yıllık yaş farkı nedeniyle tereddüt edebileceğini düşünmüştü. Şubat ayında New York Times'a verdiği bir röportajda bu konuya değinen ünlü oyuncu; "Onunla bir şansım olacağını sanmamıştım. Çünkü ben 17 yaş büyüktüm ve o, hayatında ihtiyacı olan her şeye sahipmiş gibi görünüyordu" şeklinde konuşmuştu.

        George Clooney ile Amal Clooney, 2014'te Venedik’te düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti. Düğüne Matt Damon ve Emily Blunt gibi birçok ünlü isim katılmıştı. Çiftin 2017'de Ella ve Alexander adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi.

        Fotoğraflar: Shutterstock, DepoPhoto

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