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        Haberler Dünyadan George Clooney kendini açık artırmaya çıkardı - magazin haberleri

        George Clooney kendini açık artırmaya çıkardı

        Daha önce bağış amacıyla dudaklarını 'satan' George Clooney, bu defa kendini açık artırmaya çıkardı. Önümüzdeki ay New York'ta özel bir akşam yemeği randevusu için bedelin 60 bin dolara kadar yükselmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:24
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        George Clooney önümüzdeki ay New York'ta özel bir akşam yemeği randevusu için kendini açık artırmaya çıkardı. Hollywood'da 40 yıldan uzun bir kariyeri olan iki Oscar ödüllü oyuncu için ​​teklif 10 bin dolardan başladı ve şu anda 31 bin dolarda.

        20 Ağustos'ta sona erecek olan açık artırmada 'Ocean's 11' filmi yıldızıyla büyük gece için teklifin 60 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

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        Charitybuzz'ın düzenlediği açık artırmada kazanan kişi, Clooney ile özel bir kokteyle, ardından iki kişilik bir akşam yemeği partisine katılacak ve yanında bir misafir de getirebilecek.

        'George Clooney ile Bir Akşam' adlı açık artırma sonuçlandığında, kazanan kişi, ünlü oyuncuyla 24 Eylül'de New York'ta buluşacak.

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        Clooney müzayedesiyle ilgili yayımlanan basın bülteninde şu ifadeler kullanıldı: Akşam yemeğinden önce özel bir kokteyl için Bay Clooney'ye katılın, fotoğraf çekin ve özel, samimi bir akşam yemeğinin ve soru-cevap bölümünün keyfini çıkarın.

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        VAFKA BAĞIŞLANACAK

        Bu açık artırma, Clooney Adalet Vakfı'nın yararına yapılıyor. Vakıf, dünya çapındaki insan hakları ihlalleri için adaleti sağlama amacıyla çalışıyor. ABD'li oyuncunun Lübnan asıllı İngiliz eşi Amal Clooney de insan hakları avukatı olarak dünya çapında tanınıyor.

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        DUDAKLARINI SATIŞA ÇIKARMIŞTI

        George Clooney, daha önce de ilginç açık artırma haberleriyle gündeme gelmişti. 1997 yapımı süper kahraman filmi 'Batman ve Robin'de Clooney'nin giydiği kostüm, 2022'de açık artırmaya çıkmıştı.

        Ama daha da ilginci 2007'deki öpücük açık artırmasıydı. Cannes Film Festivali kapsamında AIDS’le Mücadele Derneği için düzenlenen gecede, derneğe yardım amacıyla Clooney, dudaklarını açık artırmaya çıkarmıştı. Ünlü oyuncuyla öpüşmek için 350 bin dolar ödeyen iki şanslı kadın, Clooney’i öpme ayrıcalığını elde etmişti.

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        TARANTINO'YA KÜFÜRLÜ YANIT

        Öte yandan Clooney, dün ünlü yönetmen Quentin Tarantino'ya verdiği sert yanıtla gündemdeydi. George Clooney için "O bir film yıldızı değil" diyen ünlü yönetmen, Clooney'i sinirlendirmişti.

        Brad Pitt'le birlikte GQ dergisine kapak röportajı veren Clooney şu ifadeleri kullanmıştı: Quentin son zamanlarda benim hakkımda bazı şeyler söyledi, bu yüzden ondan biraz rahatsız oldum. Film yıldızlarının isimlerini verdiği bir röportaj yaptı. Pitt ve başka biri hakkında konuşuyordu ve sonra gazeteci sordu: Peki ya George? O şöyle dedi: O bir film yıldızı değil.

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        Tarantino'nun, röportajı yapan kişiye, "George'un milenyumdan beri rol aldığı filmlerden sadece bir tanesini söyleyebilir misin?" çıkışına Clooney, şöyle yanıt vermişti: Bunu duyunca, 'Milenyumdan beri mi? Bu neredeyse benim tüm kariyerim' diye düşündüm. O yüzden şimdi ona s... git diyorum! Onun hakkında kötü konuşmaktan korkmuyorum, o da benim hakkımda kötü konuşuyor.

        #George Clooney
        #açık artırma
        #BAĞIŞ
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