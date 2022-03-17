GERARD DEPARDİEU HAKKINDA

Gerard Xavier Marcel Depardieu, 27 Aralık 1948 tarihinde doğdu. Oscar'a aday gösterilmiş, Altın Küre Ödülü sahibi Fransız oyuncu. Depardieu Chateauroux, Indre'de, Anne Jeanne Josephe Eliette ile metal işçisi olan Rene Maxime Lionel Depardieu'nün altı çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Konuşma bozukluğu sebebiyle okulda yaşadığı sorunlar sonucunda dengesiz ve uyumsuz olarak nitelendirildi. 13 yaşından itibaren matbaacılık eğitimi görmeye başladı ancak eğitimini tamamlamadı.

1964'te, oyunculuk öğrenimi gören Michel Pilorge ile Paris'e gitti. Burada izlediği bir Moliere oyunu sonrasında oyuncu olmaya karar verdi. Theatre National Populaire'de aldığı ücretsiz derslerden sonra, 1966'da Jean-Laurent Cochet'nin yönettiği Ecole d'art dramatique'i bitirdi. Buradaki öğrenimi sırasındaki arkadaşlarından biri Claude Jade'di.