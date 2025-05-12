Gerard Depardieu'nun hapsinin istendiği cinsel taciz davasında karar yarın açıklanıyor

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu'ya karşı açılan cinsel saldırı davasında karar yarın açıklanacak. Savcı, mart ayında görülen davada oyuncu için 18 ay hapis cezası ve 20 bin euro para cezası istemişti.

Depardieu, davanın üçüncü gününde mahkemede, bir kişinin kalçasına elini koymanın kendisi için cinsel saldırı anlamına gelmediğini ve bazı kadınların çok kolay şoke olduklarını ancak saldırıyı reddettiğini söyledi.

Fransız sinemasının önde gelen isimlerinden 76 yaşındaki oyuncu, son yıllarda giderek artan sayıda cinsel saldırı iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu, Depardieu'nun yargılandığı ilk dava olma özelliğini taşıyor. Oyuncu, hakkında ortaya atılan suçlamaları tamamen reddetti.

Depardieu, 2021'de 'Les Volets Verts' (Yeşil Panjurlar) filminin çekimleri sırasında 54 yaşındaki bir set dekoratörü ve 34 yaşındaki bir asistanı taciz etmekle suçlanıyor. Ünlü oyuncunun avukatı Jeremie Assous, suçlamaların asılsız, savcıların taraflı olduğunu ve Depardieu'yu devirmek istediklerini söyleyerek agresif bir savunma yapmayı seçti.