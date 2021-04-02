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HaberlerGündem3. SayfaGERÇEK KAHRAMAN! Son dakika: İki kişi bıçak salladı! Kadını kurtardı!
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İki kişi bıçak salladı! Kadını kurtardı!

Antalya’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında darp edilen kadını otobüsünü park ederek kurtaran şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar (30),darp eden kişiyle bir başka kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Aytar, şahıslar hakkında şikayetçi olurken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

GERÇEK KAHRAMAN! Son dakika: İki kişi bıçak salladı! Kadını kurtardı!
İki kişi bıçak salladı! Kadını kurtardı!
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DHA

Antalya'da, dün saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüste, CV47 hattında (Meydan-Minicity) şoförlük yapan 30 yaşındaki Barış Aytar, cadde üzerinde bir kadının darp edildiğini gördü.

KADINI ARACA BİNDİRMEYE KALKTILAR

DHA'da yer alan habere göre otobüsünü park edip aşağı inen Aytar, kadının saçından tutup zorla araca bindirmek isteyen kimliği belirsiz şahıs ile tartışma yaşadı. Saldırgan, Aytar’a bıçak çıkardı, bölgeye yakın bir yerde bulunan şahsın bir arkadaşı da koşarak gelip elindeki bıçakla Aytar’ı tehdit etti.

Bu sırada darp edilen kadın olay yerinden uzaklaşırken, Aytar da otobüse binip olay yerinden ayrıldı. Kadının darp edilme anıyla, saldırganlar ile Aytar’ın yaşadığı o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİZİM BİN DEDİĞİMİZ ARACA BİNECEKSİN"

2 yıldır şoförlük yaptığını belirten Barış Aytar (30),olay gününü şu sözlerle anlattı: “Sabah 06.30 sıralarında bağlı bulunduğum Meydan depolama alanına gelirken, bir erkeğin, bir kızın saçından tutup darp ettiğini gördüm. O an hiçbir şey düşünmeyip, kızı kurtarmak istedim. Darp esnasında, ‘Bizim bin dediğimiz araçlara bineceksin’ deyip vuruyordu. Aracı durdurup kızı kurtardım ve arkama aldım. Şahıs üzerinde bulunan ekmek bıçağını sallamaya başladı. Kızın kaçtığını düşündüm ama arka taraftaki pikap bir araca binerek kendini kamufle etti. Daha sonra ileriden bir kişi daha gelip o da bıçak sallamaya başladı. İki kişinin arasında kaldım.”

“YİNE OLSA YİNE YAPARIM”

Doğru olanı yaptığını ifade eden Aytar, “Yine olsa yine yaparım. Biz bunları yapmadıkça, bunların önüne geçilmeyecek. Üzüldüğüm nokta, o kadar çevrede kişiler olmasına rağmen sadece izlemeyle yetindiler. Haklı olduğumu düşünüyorum. Haklı olduktan sonra kıldan ince köprüden de geçerim” ifadelerini kullandı. Aytar, polise giderek şahıslar hakkında şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği Elçin Güner de, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Kadına şiddet yine gündemde. Ben de bir bayanım neticede. Hiç hoş şeyler değil. Erkek şoför arkadaşımız kadını kurtarmaya çabalarken bıçak sallanıyor. Bıçak sallayan kişinin kim olduğu belirsiz ve bulunmasını istiyoruz. Şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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