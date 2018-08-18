Milyonları sinema salonlarına dolduran gişe rekortmeni Türk filmleri televizyonda ilk kez Show TV’de

Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın oynadığı aile komedisi Aile Arasında , Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın rol aldığı unutulmaz bir yolculuk filmi Yol Arkadaşım, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu alan Deliha 2, usta oyuncu Demet Akbağ’ın muhteşem bir oyunculuk sergilediği Görevimiz Tatil, iki düğünün birbirine girdiği ve tüm sırların açığa çıktığı Düğüm Salonu, babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeninin yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsıldığı Cici Babam, dansın bir tutku olduğu Sen Kiminle Dans Ediyorsun, 7’den 70’e herkesin izlediği eğlenceli film Bizim Köyün Şarkısı, başrollerini Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinççi’nin paylaştığı duygusal hikayesiyle Acı Tatlı Ekşi ve bir akşam yemeğinin her şeyi değiştirdiği, gerilim komedi tadındaki Cebimdeki Yabancı, TV’de ilk kez Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor.

Yeni sezonda muhteşem Türk filmleri Show TV’de!

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