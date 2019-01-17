Git Başımdan oyuncuları kimler? Git Başımdan filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı üçümncü haftada kanallar yerli ve yabancı dizileri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. FOX'ta bu hafta Git Başımdan adlı yerli komedi filmi var.
GİT BAŞIMDAN OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı Git Başımdan, yapımını Asteros Film'in üstlendiği 2015 yapımı Türk filmi. Filmin başrollerini Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak ve Aslı Tandoğan paylaşıyor. Filmin çekimleri İstanbul, Eskişehir ve Muğla'da gerçekleştirildi. Şahin Irmak canlandırdığı karaktere uymak için 10 yıldır kesmediği bıyıklarından vazgeçti. Film 29 Ekim 2015 tarihinde vizyona girmiştir.
Şahin Irmak - Latif Selamsız
Bülent Emrah Parlak - Mansur
Aslı Tandoğan - Selin
Seda Güven - Reyhan
Nevra Serezli - Yasemin
Vedi İzzi
Özgür Ozan
Erşan Utku Ölmez
GİT BAŞIMDAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Latif Selamsız annesi ile birlikte yaşayan ve sade bir hayat süren genç bir adamdır. Bir gün sevgilisi olan Reyhan'a ayrılmak istediğini söylemek ister. Lakin, nasıl olduğunu anlamadan kıza evlilik teklifinde bulunur. Düğün günü evlenmek istemediğine karar veren Latif, iç sesinin de desteği ile düğününden kaçar. Yolda iç sesi olan Mansur, ve Selin isimli bir kızla tanışır. Üçlünün yolculuğu devam ederken komik olaylar yaşanır.
GİT BAŞIMDAN FİLMİ NASIL?
Git Başımdan filmini vizyonda izleyen sinemaseverler film ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı.
İşte o yorumlardan bazıları...
Tüm samimiyetimle izlemenizi tavsiye ederim. Güzel mesajlar veren, güldürürken düşündüren son zamanlarda izlediğim en düzeyli komedi. İğrenç espriler yok filmde. Ailecek rahatlıkla izlenebilecek bir film. Çok düzeysiz komediler abartılıp abartılıp bize matah bir şey gibi sunuluyor ve kandırılıyoruz ama nedense bazı filmler hakkettiği değeri göremiyor. Umarım gişede hakkettiği başarıyı yakalar.
Gayet yerinde ve farklı bir konunun yer aldığı bir filmdi. Çok aşırı komiklik olmamasına rağmen filmin her dakikasında bir sempati var. Tanındık oyunculardan mı karakterlerden mi bilmem öyle soğuk gelen bir an yok açıkcası normal olarak da beğendim izlerken keyif de aldım. zaten bkm yapımı filmler daha bir hoş gözüktüğü için gözlerimize gidin derim bence...
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