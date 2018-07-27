Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu'nun romantik kutlaması

Bir yarışmada tanışıp daha sonra evlenen Gizem-Hakan Hatipoğlu çifti, şu günlerde ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşıyor. Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu ile çekildiği romantik kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı