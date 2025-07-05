Gizem Karaca: Arka koltuk prensesleri
Oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı kızı Leyla Yaz ile birlikte otomobilde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamış ve kızı Leyla Yaz'ı dünyaya getirmişti.
Hamilelik sürecinde sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Karaca, şimdi ise kucağına aldığı kızıyla paylaşımlar yapmaya başladı.
Son olarak otomobilden bir fotoğraf yayımlayan Karaca, fotoğrafa; "Arka koltuk prensesleri" notunu düştü.
Fotoğraf: Instagram