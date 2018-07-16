Gmail şifre nasıl değiştirilir? Gmail ile e posta alışverişi sağlayabilir, hangi e-postaları ne zaman okumak istediğinize karar verebilirsiniz. Yeni güncellemeler ile hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Google ürünlerinden Gmail'de bu kadar çok vakit geçirmemize rağmen şifremizi unutabiliyoruz. Ya da hesabımızı daha güvenli hale getirmek için şifre değiştirmek isteyebiliriz. Gmail şifre değiştirme işlemini e posta sayfasında bulundurmaz. Bu nedenle kullanıcılar gmail şifrelerini nasıl değiştirebileceklerini araştırıyor.
Ayrıca şifre değişikliği yapıldığında gmail telefonunuz dahil tüm cihazlardaki oturumları kapatır. Yani şifre değiştirdiğinizde tüm cihazlardan yeni şifre ile giriş yapmanız ister. Tabi bu sayede eski şifrenizle bilmediğiniz yerlerde açılan hesaplarınız da kapatılır. İşte Gmail şifre değiştirme ya da hesap kurtarma işlemleri hakkında merak ettikleriniz...
GMAİL ŞİFRE DEĞİŞTİRME İŞLEMİ
Gmail şifrenizi değiştirmek istiyorsanız Google hesabınızı kullanmalısınız. Yani Gmail sayfasından şifre değiştirme işlemi yapılmaz ( Google hesabınıza gitmek için tıklayın: https://myaccount.google.com/intro?hl=tr) Şifre değiştirme işlemini adım adım takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
1. Google hesabınızı açın
2. "Oturum açma ve güvenlik" bölümünün altında Google'da oturum açma'yı seçin.
3. Şifre'yi seçin. (Şifrenin son değiştirilme tarihinizi göreceksiniz.
4. Tekrar oturum açmanız istetenecek.
5. Oturum açtıktan sonra yeni şifrenizi girin, ardından Şifreyi Değiştir'i seçin.
Güvenlik kontrolü ekranında başla ifadesine tıklayarak Gmail adresinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfadan kurtarma bilgilerinizi (E posta, telefon numarası...) güncelleyebilirsiniz. Bu sayede şifrenizi daha güvenli bir hale getirebilir, şifre unutma durumunda hızlıca yeni şifre edinebilirsiniz.
"GMAİL ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?"
Gmail şifrenizi unuttuysanız "şifremi unuttum" seçeneğine tıkladıktan sonra Gmail size en son hatırladığınız şifrenizi sorar. Eski şifrelerinizden birini girmeniz durumundan kimliğinizi doğrular ve yeni şifre belirlemenize yardım eder. Ayrıca Gmail hesabın sahibi olduğunuzu onaylamak için size bazı sorular sorabilir.
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