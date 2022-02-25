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Düğün öncesi davul ve zurna eşliğinde kutlama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yıl haziran ayında "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer alan ve kısa süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, bu akşam Çeşme'de evleniyor.

Bahadır ve Ersoy, dün sabah aileleri tanıştırmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gitti.

Aileler arasında 'kız isteme' töreni gerçekleştiren ikili, daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Bahadır ve Ersoy'un keyifli anları sosyal medyada paylaşıldı.

Çifti, yakın arkadaşları oyuncu Erkan Kolçak Köstendil yalnız bırakmadı.

Akşam düğüne katılacak davetliler arasında yer alan oyuncu Cansel Elçin de sosyal medya hesabından uçakta çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

"SONA DOĞRU YAKLAŞTIK"

Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, "Artık sona doğru yaklaştık, çok heyecanlıyım. Bugün de öyle saçlarımı yaptırmaya geldim ama gelin saçı Alaçatı'da olacak." demişti.

Düğünüyle ilgili detay da veren Bahadır, "Gelinliğimi en sonunda buldum, gelinlik tamamdır. Alaçatı'da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım, teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

"HEYECANLIYIM"

Bahadır, geçtiğimiz günlerde de Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, herkese sürpriz gelen bu kararla ilgili, "Bana da sürpriz oldu. Hem çok mutluyum hem de biraz kafam karışık... Ama heyecanlıyım." demişti.

"SADE BİR TÖREN OLACAK"

Düğünün Çeşme'de küçük bir grupla olacağını söyleyen ünlü oyuncu, "Sade bir tören olacak. Belki yaza doğru daha büyük bir kutlama yaparız. Herkes yaz düğünü ister biz kış ortasında yaz düğünü gibi olsun istedik." ifadelerini kullanmıştı.

"EVLİLİK TEKLİFİNİ İLK ANDA KABUL ETMEDİM!"

Emir Ersoy'un kendisine yaptığı evlenme teklifini ilk kez anlatan Gökçe Bahadır, "Çok özel bir organizasyon olmadı. Sokakta yürürken bir anda durdu ve 'Benimle evlenir misin?' dedi. İlk anda kabul etmedim, naza çektim. 'Bunu yarın konuşuruz' dedim. Ama en çok istediğim şekilde oldu evlenme teklifi ve bu açıdan mutluyum." demişti.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Ailenin tek çocuğu olan Bahadır, kendisinin de anne olmayı çok istediğini söylerken, "Anne olmayı elbette isterim ama bunun kararını ben veremiyorum. Hayat bize ne getirecek göreceğiz." şeklinde konuşmuştu.

"BİZİ MÜZİK BİRLEŞTİRDİ"

Daha önce ilişkisini doğrulayan Gökçe Bahadır, "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte, o vesileyle tanıştık." demişti.

Gazetecilerin, "Sizi müzik birleştirdi' diyebilir miyiz?" şeklindeki soruları üzerine ise tebessümle cevap veren Bahadır, "Evet, müzik birlikteliğimize vesile oldu." ifadelerini kullanmıştı.

EMİR ERSOY HAKKINDA

14 Ekim 1977 yılında, Türkiye'de "Calypso Kralı" lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, yıllar sonra, "Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı." diyebilecek kadar latin müziği ile iç içe büyüdüğü bir çocukluk yaşadı.

1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın "Küçük Bir Öykü" adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdular ve Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdiler.

2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Gülcan Altan'ın Gülümser ve Cüneyt Akgün'ün Koyu adlı albümlerinin aranjörlüğünü üstlenen Emir Ersoy Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılının Şubat ayında tamamladı.

2009 yılında solo kariyerine daha fazla eğilen Emir Ersoy'un, Türkiye'nin ilk latin-caz albümü özelliğine sahip Cuban Portrait isimli albümü Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. Ayrıca aynı yıl Türk Metal grubu Sexen'in klavye düzenlemelerini, miks ve mastering lerini de üstlendi. Bir yandan solo konserlere çıkarken bir yandan da salsa orkestrası projesi olan Projecto Cubano ile sahne almaya devam etti.