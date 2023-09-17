Gökhan Abur'a veda
Yüksek Meteoroloji Mühendisi ve müzisyen Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti. Abur'un cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi
Yüksek Meteoroloji Mühendisi ve müzisyen Gökhan Abur, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Abur 15 Eylül Cuma günü 80 yaşında hayatını kaybetti.
Abur'un cenazesi bugün Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Taziyeleri, eşi Hülya Abur ile kızları İlke ve Ekin Abur ve oğlu Baran Abur kabul etti.
Cenaze törenine Abur ailesinin yakınları ile Gökhan Abur'un meslektaşları katıldı. Gökhan Abur'un eşi Hülya Abur da cenaze namazında saf tuttu.