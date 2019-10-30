Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; bu yıl 56.sı düzenlenen Antalya Altın Portakal Festivali'nde Gökhan Keser, Tolga Güleç ve Kemal Uçar, sevenleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Festivalin özel davetlileri arasında yer alan ünlü oyuncular Gökhan Keser, Tolga Güleç ve Kemal Uçar, Antalya'da sevgi seliyle karşılandı. Festivalin başlangıcında düzenlenen kortejde yerini alan oyuncular, festival sürecinde gösterimde olan filmleri izlemeyi ihmal etmiyor.

Antalya halkının yoğun bir katılım sağladığı kortejde Gökhan Keser, Tolga Güleç ve Kemal Uçar'ın fotoğraflarını çeken sevenleri, araç yavaşladığı anlarda ise ünlü oyuncularla birlikte fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kortej sonrası düzenlenen alanda oyuncuların geçişi sırasında adeta izdiham yaşandı. Hayranları, Güleç, Uçar ve Keser ile fotoğraf çektirip, sevgilerini dile getirip alkışlarla araçlarına uğurladı.

Yedi gün sürecek olan film festivalinde yakışıklı oyuncular, yarışmada olan meslektaşlarının filmlerini de gösterimlerde takip ediyor.