Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, biletleri günler öncesinde tükenen oyunun galasına ilgi, yoğun oldu. Oyunun finalinde dakikalarca ayakta alkışlanan oyun seyirciden tam not aldı.

Barış Falay, Esra Ronabar, Gökhan Keser, Rüveya Öksüz, Hatice Aslan, Ömür Özdemir, Özgür Çevik, galaya katılan isimlerdi. Yoğun istek üzerine Şubat biletleri de satışan çıkan oyunun, 13 Ocak, 19 Ocak, 7 Şubat ve 12 Şubat tarihlerinde seyirciyle buluşmaya devam edeceği açıklandı.

İngiltere'de Oliver Ödülleri'nde, Türkiye'de Afife Jale Ödülleri'nde yılın komedisi ödülünü alan "Yoldan Çıkan Oyun" un yazarları, yönetmeni ve rejisinden, bir banka soygunu komedisini konu alan "Bir Banka Soygunu Komedisi" kalabalık oyuncu kadrosuyla izleyicisini benzersiz bir eğlenceye davet ediyor.

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