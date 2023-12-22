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        Haberler Müzik Gökhan Türkmen'den 'Ayıp Ettin' - Magazin haberleri

        Gökhan Türkmen'den 'Ayıp Ettin'

        Gökhan Türkmen, 2010'da yayımlanan 'Biraz Ayrılık' albümünde yer alan 'Ayıp Ettin' şarkısının Serkan Ölçer tarafından yeniden düzenlemesini dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:25
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        Gökhan Türkmen'den 'Ayıp Ettin'
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        Sadece gitar ve bass gitar olarak iki enstrümanla kaydedilen 'Ayıp Ettin' adlı şarkıda Serkan Ölçer ve Gökhan Türkmen, kayıtlarda da çaldı.

        Bu ilk şarkının devamında 'Kalbim', 'Rüya' ve 'Yan Sen' de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

        Ayrıca 2023'ü özetleyen Gökhan Türkmen, "Ülkemiz ve dünya için zor bir seneydi. Bu zorlukları birlikte aşmak için uğraştık, hüzünlendik, eğlenmeye çalıştık ama bildiğimiz tek bir şey var; biz bütün renkleri çok sevdik" ifadelerini kullandı.

        Gökhan Türkmen'den yeni single
        Gökhan Türkmen'den yeni single
        Deniz keyfi
        Deniz keyfi
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        #Gökhan Türkmen
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