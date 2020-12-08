Gökhan Türkmen: Şarkıyı eşime yazdım

HABERTURK.COM

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Yeni şarkısı 'Derdim'i dinleyicilerle buluşturan Türkmen, Şefik'in sorularını yanıtladı.

Gökhan Türkmen, Yasemin Şefik'in "Gerçekten senin 'Derdin' ne Gökhan? Şarkıyı kime yazdın, klipte kimi öpüyorsun?" sorusu üzerine kahkaha attı.

Şarkıcı, "Şarkıyı eşime, Sinem'e yazdım. Evet, klipte başka bir oyuncu kız bana eşlik ediyor. Ancak izleyenler o kızı da Sinem sandılar. Bayağı benziyor" ifadelerini kullandı.

Şefik ise, "Yani sen şarkıyı eşine yazıp, klip başka bir kızı mı öpüyorsun" diyerek, espri yaptı.