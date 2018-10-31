Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Göksel Arsoy, “Muhterem’in yüzü gülmedi” başlıklı mektubunda, arabesk müziğin Müslüm Baba’sı ile eşi Muhterem Nur’dan şöyle söz etti:
“Müslüm filmi bu hafta vizyona girdi.
Acılarla dolu hayatını bir kere daha seyrettik. Onunla tanışmak kısmet olmadı.
Şarkılarını, tavrını, insanlığını sevdim. Onu anlamayanlara karşı hep sahip çıktım.
Muhterem Nur’la ise ‘Ham Meyva’ filminde beraber oynadık. Onun da hayatı üzüntü ve çaresizliklerle dolu.
Hayatına giren erkeklerden yüzü gülmedi, hiçbiri ona yar olmadı. Kaderleri birbirine benzeyen bu iki güzel insan 5 Mayıs 1986’da evlendi.
Yüzleri gülüyordu. Birlikte mutluluğu yakalamışken kader yine kapılarını çaldı.
3 Mart 2013’te Müslüm Baba hayata gözlerini yumdu. Muhterem yine yalnız kaldı.”
Muhterem Nur "Müslüm" filminin galasında Müslüm Gürses'in balmumu heykelini görünce fenalaşmıştı.
GÖKSEL ARSOY KİMDİR?
Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Göksel Arsoy'un annesi Hesna Arsoy, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası Remzi Aksoy Almanya'da dizel ve oksijen motorları uzmanıydı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kayseri Hava İkmal Merkezine tayin edilince, Göksel Arsoy’da orada dünyaya geldi ve ilkokulu, ortaokulu Kayseri’de bitirdi. İkinci sınıftan itibaren ilkokula İstanbul'daki teyzesinin yanında Bakırköy Taş Mektep'te devam etti. yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam etti. Göksel Arsoy İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başladı. Nursel adlı bir kız kardeşi vardır. Klasik Türk Müziği bestekarı Yesari Asım Ersoy'un yeğenidir.
Sinemaya İlk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra ‘Ham Meyva’ adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961’de ‘Samanyolu’ filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Ününü "Samanyolu" (1959) filmiyle yaptı.
Amerikan sinemasını yakından takip eden Göksel Arsoy, Sean Connery’nin oynadığı ‘James Bond’ filminin büyük ilgi gördüğünü duyunca yerli James Bond oldu, 1966 yılında "Altın Çocuk" adlı filmi çekti. Yapımcılığı da üstlendi. Halit Refiğ ona hep ‘Altın Çocuk’ derdi. Filmin adı bu nedenle ‘Altın Çocuk’ oldu. ‘Altın Çocuk James Bond’ öyle bir patladı ki yıktı geçti. Araplar filmi satın aldı. Daha etkili olsun diye afişte adının başına Muhammed eklediler. Muhammed Göksel Arsoy oldu. Film büyük ilgi görünce Araplar ile ortak film çekmeye başladı. Sonra Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile filmler çevirdi. Rahmetli Ayhan Işık şansını Hollywood'da denerken ‘‘Altın Çocuk’’ Türkiye'yi kasıp kavuruyordu.
70’li yılların başında sinemada seks furyası başladı. Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy’dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı. Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı.
1960'lı - 1970'li yıllarda Türk sinema oyuncularının uyduğu modaya o da uydu ve 1967 - Bir Masal Gibi / Tatlı Hayat ile 1971 - Titrek Bir Damladır / Dudaklarında Arzu adında iki 45'lik plak da o doldurdu. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı.
EVLİLİKLERİ
1957 yılında havaalanında çalışırken tanıştığı Soley Hanım’la 12 Nisan 1961 tarihinde evlendi. 21 Nisan 1963 yılında Aşkım adında bir kızı ve 17 Nisan 1965 yılında da oğlu Remzi Gökhan Arsoy dünyaya geldi.
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