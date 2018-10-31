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Amerikan sinemasını yakından takip eden Göksel Arsoy, Sean Connery’nin oynadığı ‘James Bond’ filminin büyük ilgi gördüğünü duyunca yerli James Bond oldu, 1966 yılında "Altın Çocuk" adlı filmi çekti. Yapımcılığı da üstlendi. Halit Refiğ ona hep ‘Altın Çocuk’ derdi. Filmin adı bu nedenle ‘Altın Çocuk’ oldu. ‘Altın Çocuk James Bond’ öyle bir patladı ki yıktı geçti. Araplar filmi satın aldı. Daha etkili olsun diye afişte adının başına Muhammed eklediler. Muhammed Göksel Arsoy oldu. Film büyük ilgi görünce Araplar ile ortak film çekmeye başladı. Sonra Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile filmler çevirdi. Rahmetli Ayhan Işık şansını Hollywood'da denerken ‘‘Altın Çocuk’’ Türkiye'yi kasıp kavuruyordu.