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        Haberler Yaşam Gökyüzünde nadir ‘gülen yüz’ hizalanması bu hafta izlenebilecek

        Gökyüzünde nadir ‘gülen yüz’ hizalanması bu hafta izlenebilecek

        NASA, bu hafta Ay, Venüs ve Satürn'ün kısa süreliğine 'gülen yüz' şeklinde hizalanacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:40
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        Gökyüzünde 'gülen yüz' hizalanıyor!
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        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu hafta Ay, Venüs ve Satürn’ün kısa süreliğine ‘gülen yüz’ şeklinde hizalanacağını açıkladı.

        ABD’li yetkililere göre bu nadir gökyüzü olayı, cuma günü sabahın erken saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca izlenebilecek. NASA, bu sıra dışı hizalanmanın dünyanın dört bir yanından gözlemlenebileceğini belirtti.

        Ay’ın ince hilal haliyle ‘ağız’ kısmını, Venüs ve Satürn’ün ise ‘göz’leri temsil edeceği bu hizalanmada, Venüs yukarıdaki göz, Satürn ise aşağıdaki göz olarak konumlanacak.

        NASA Güneş Sistemi Elçisi Brenda Culbertson, bu oluşumun gökyüzünde oldukça etkileyici bir görüntü sunacağını kaydetti.

        Ay, Venüs ve Satürn’ün doğu ufkunda bir araya geleceğini açıklayan NASA, net bir görüş açısına sahip olanların Merkür’ü de çok alçakta olmakla birlikte parlak şekilde görebileceğini vurguladı. Fakat bu gökyüzü olayı ufka oldukça yakın bir konumda gerçekleşeceği için her yerden rahatça gözlemlenemeyebilir.

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        #gökyüzünde gülen yüz
        #nasa
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