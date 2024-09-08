Gölete attılar, 2 saat sonra ölmeyince ayaklarına taş bağladılar!

Türkiye, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran olayına kilitlendi. Ortada kayıp Narin’in cansız bedeni veya kendisi yok ama “Kasten öldürme şüphesi” iddiasıyla tutuklanan bir amca var. Herkes bundan sonra ne olacağını merak ediyor. Ne bir itiraf var? Ne de ortada bulunan bir cansız beden. Buna rağmen şüpheli görülebilecek amca ve sonradan soruşturmaya dahil edilecek isimler ceza alır m sorusu da çok merak ediliyor? "Ceset yoksa suçta yok" diye düşünenler çoğunlukta olsa da, 2012'nin sonlarına doğru, yapılan bir soruşturmanın sonucu bunun tam tersini söylüyor. Ceset yok ama ceza var. Emniyet tarihine giren bu ilginç cinayet İstanbul’da yaşandı. (Not: Bu haberin yayınlandığı sırada Diyarbakır'dan acı haber geldi ve 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı)

Cinayet uzmanı Hüseyin Demir REKLAM 13 YIL ÖNCE YAŞANDI Tarih yaprakları 1 Nisan 2011’i gösteriyordu. K. ailesi Küçükçekmece'de bir karakola giderek oğullarından bir gündür haber alamadıklarını belirtti ve kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu alınan genç adam için soruşturma başlatıldı. Tüm kayıp başvurularının gittiği tek nokta Kayıp Şahıslar Büro Amirliğidir. Bu birim de Gayrettepe’nin meşhur yeri olan Asayiş Şube Müdürlüğü yani namı diğer ikinci şubenin içinde yer alıyordu.

BİR SONUÇ BULUNAMADI Gelen kayıp başvuruları birimdeki ekiplere dağıtılıyordu. Küçükçekmece’de kayıp olan genç adam için görevlendirilen ekip, çalışmasını yaptı ancak hiçbir bilgiye ulaşamadı. 15 AY SONRA 2012 yılının ortalarında birimlerde değişiklikler yaşandı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne Oktay Kapsız amir olarak atandı. Kapsız’ın atanmasıyla, Kayıplar Büro kısaltılmış isim ve amblemiyle KŞB polisi olarak nam salmaya başladı. “Amerika’da FBI, Türkiye’de KŞB” sloganı o yıl ortaya çıktı. Kayıplar birimi, önemli bir birimdir. Her soruşturması bir film hikayesini oluşturuyor. Bu yüzden birimin güçlenmesi için Cinayet Büro Amirliği’nden de Kayıplar Birimi'ne deneyimli birkaç cinayet uzmanı da transfer edildi. Eski dosyalar gözden geçirilmeye başlandı. Bunlardan biri 15 aydır çözülemeyen ve kendisinden haber alınamayan Küçükçekmece’deki genç adamın dosyasıydı. Dosya cinayet uzmanı Hüseyin Demir ve ekibine verildi.

REKLAM KAYIP GENÇ ADAM KİMDİ? Cinayet masasında yıllarca önemli vakalar çözen dedektif Hüseyin Demir ekibiyle birlikte dosyayı incelemeye başladı. Demir, şöyle anlattı: “Uzun süredir kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan eski dosyalar tek tek çıkarıldı. Bunlardan biri de Küçükçekmece’deki olaydı. Biz tabii dosyada önce o ana kadar neler yapılmıştı ona baktık. Ve tabii bizim kayıp olan kişinin profilini önce ortaya çıkartmamız gerekiyordu. Kayıp olan kişi kimdi? Kimlerle ilişkisi vardı? Husumetlisi var mıydı? Bekar mı evli mi? Ne iş yapıyordu? Tüm bunları ortaya çıkartır önümüzdeki resmi görürüz.”

BİR İLİŞKİSİ SÖZ KONUSU OLABİLİRDİ Kayıp olan insan neden kaybolur? Sorusunu yanıtlayan Demir şöyle devam etti: “Bir insan piyasaya borcu vardır ödemeyince ortadan kaybolabilir. Ya da evdeki baskıdan bunalır evi terk edip gider. Bu tür kayıpların bulunması uzun sürmez. Eğer eve dönmüyorsa ya da tanıdıklarla irtibata geçmiyorsa artık onun hayatından endişe duymak lazım. Bizim kaybımız da bu şekildeydi. Profilini çıkarttığımızda erkek kuaförü, işi iyi giden biri, kimseyle alacak verecek meselesi yoktu. Tabii bu arada biz bu kişinin telefon kayıtlarına bakmak içinde yazımızı yazdık. Kaybımız eşinden boşanmış biriydi. İlişkisi var mı yok mu ona da bakmaya başladık.” İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ Cinayet uzmanı Demir, kayıp kişinin engelli çocuklarla ilgili yardım çalışmalarında bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek “Bu kişinin engelli çocuğu bulunan bir kadınla arkadaşlık yaptığını öğrendik. Kaybolmadan önce arkadaşlarını tek tek tespit ettik. Ve bir kadınla ilişki yaşadığını öğrendik. Bilgilerimize göre bu ilişki yaşadığı kadın evliydi. Biz bu kadını mercek altına almaya başladık” dedi.