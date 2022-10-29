Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Silivri Golf Sahası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvada 18 yaş altı kategorisinde 65, yetişkinler kategorisinde 76, minikler kategorisinde ise 41 oyuncu mücadele etti.

Yetişkinler kategorisi erkeklerde Kemer Golf Kulübünden Mehmet Kazan 72 (par) gross skorla, kadınlarda yine aynı kulüpten Beyhan Goldman Benardete 72 (par) gross skorla birinci oldu.

Aynı skoru yapan Kazan ve Benardete, play-off etabına kaldı. Şampiyonun belirlenmesi için oynanan play-off mücadelesi sonunda Beyhan Goldman Benardete, rakibi Mehmet Kazan'ı geride bırakarak 2022 Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri İsmail Hasan Akçakayalıoğlu ile İlker Erdoğan, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Ziylan Grup Başkanı Mehmet Ziylan takdim etti.