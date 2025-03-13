Gonca Vuslateri'nden Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun

Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Solunum desteğine ihtiyaç duyan Tanyeli, doktorlarının kararıyla entübe edildi.

"HAKKIM HELAL OLSUN"

Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından bulunduğu duygusal paylaşımla Tanyeli'nin sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

Gonca Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun"