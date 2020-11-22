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Gönül Dağı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 5. son bölüm | Gönül Dağı fragman izle

Gönül Dağı 5. son bölümünde; Dilek için ayrılık vakti gelmiştir. Taner, Dilek’i kasabada tutabilmek için tek başına Gönül Dağı’na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda Dilek’i kasabada tutmayı başarabilecek midir? İşte Gönül Dağı 6. yeni bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 5. son bölüm | Gönül Dağı fragman izle

Gönül Dağı 5. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri diziseverlerin sıkı takibi altında. Gönül Dağı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 4. son bölüm özeti ve yeni fragman haberimizde yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

GÖNÜL DAĞI 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu arada Veysel kasabada kalmıştır, ancak evine gitmek istememektedir. Bir süre kasabada gizlenip iş bulmaya çalışır. Tabii bu o kadar da kolay olmayacaktır. Bu arayışın sonunda babasıyla bir kez daha yüzleşecektir.

Ramazan’ın, Asuman’ın kalbini kazanmak için iş arama macerası ise devam etmektedir. Sonunda bir benzinlikte iş bulur. Her şey onun için çok güzel giderken, Asuman karşısına hiç beklenmedik bir zamanda çıkar. Ramazan için aşkıyla gururu arasında bir karar verme zamanı gelmiştir...”



Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.


GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN HİKAYESİ

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..
İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

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