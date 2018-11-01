Cinsel taciz suçlamalarıyla sarsılan Google’da şirketin politikalarını eleştiren çalışanlar bugün protesto gösterisi düzenliyor. Google'ın CEO'su Sundar Pichai’in, son 2 yılda 13'ü üst düzey yönetici olmak üzere 48 çalışanlarının çeşitli cinsel taciz iddiaları sonucu işten çıkardıklarını açıklaması sonrası iyice artan rahatsızlık üzerine Google çalışanları harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden “#GoogleWalkout” etiketi ile başlatılan iş bırakma eylemine Google’ın dünya genelindeki tüm ofislerinden katılım olması bekleniyor.

ÜST DÜZEY DESTEK

Ayrıca Alphabet ve Google’daki taciz iddialarına ve eşitsiz uygulamalara dikkat çekmek için çoğunluğu kadın çalışanlardan olmak üzere 1500’den fazla Google mühendisi de bugün protesto yürüyüşü düzenlemeyi planlıyor.

Protestoya destek veren çalışanlar, Twitter’da açtıkları “Google Walkout For Real Change” adlı hesap üzerinden, tüm dünya genelindeki 90 binden fazla Google çalışanını da tepkilerini dile getirmeye davet edildi.

Kampanyaya destek veren Google’ın YouTube Ürün Pazarlama Müdürü Claire Stapleton da “Artık eşit olmadığımızı ve bize saygı duyulmadığını hissetmek istemiyoruz” diyerek, teknoloji devinin politikalarını eleştirdi.

Seslerini Twitter'ın yanısıra Instagramn üzerinden de duyuran çalışanların, Google'daki iş bırakma ve protesto gösterisinden ilk görüntüler ise şirketin Singapur'daki ofisinden geldi.

İŞTE O 5 TALEP

“Biz, Google çalışanları, bu beş gerçek değişikliği talep etmek için 1 Kasım saat 11: 10'da yürüyeceğiz” çağrısı yapan çalışanların Google yönetiminde talepleri şunlar:

1- Mevcut ve gelecekteki tüm çalışanlar için taciz ve ayrımcılık durumlarında zorunlu tahkime son verilsin.

2- Fırsat eşitsizliği ve maaşlar konusunda bir taahhüt verilsin.

3- Kamuoyuna açık bir şekilde Cinsel Taciz Şeffaflık Raporu açıklansın.

4- Cinsel taciz ve suistimali güvenli ve anonim olarak bildiren açık, standart ve küresel bir sürece geçilsin.

5- Doğrudan CEO’ya cevap vermek ve doğrudan Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak için biri görevlendirilsin. Yönetim kuruluna çalışanları temsilen biri atansın.





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