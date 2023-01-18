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Google’ın sokak görünümü özelliği neden Almanya’da kullanılmıyor?

Google Haritalar’da Sokak Görünümü özelliğini açtığınızda Avrupa'nın neredeyse tamamı mavi renkte iken Almanya'nın büyük bir bölümü boş görünür. Almanya'nın boş gözükmesinin ise aslında haklı bir sebebi var.

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  • Google sokak görünümü Almanya'da kullanılmıyor! Google’ın sokak görünümü özelliği neden Almanya’da yok?

    Google Sokak Görünümü, 2007’den bu yana dünya çapında milyonlarca kilometrenin yol haritasını çıkardı.

    Tüm bunlara rağmen Avrupa’nın en turistik ülkelerinden birisi olan Almanya’da bu özellik bazı bölgelerde kullanılamıyor. Almanlar plajda ve şehir parklarında rahat bir şekilde gezmekten çekinmeyen bir toplum. Hatta Almanların çıplak kampları meşhurdur.
  • Google sokak görünümü Almanya'da kullanılmıyor! Google’ın sokak görünümü özelliği neden Almanya’da yok?

    FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ SAKLAMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR

    Ancak Almanlar fiziksel özelliklerini sergilemekten çekinmiyor olsalar bile kişisel bilgilerinin paylaşılmasından hoşlanmıyorlar. Almanlar için bu ince fark oldukça önemli. Hatta diğer ülkelerin adlarını, adreslerini ve çevrim içi satın alma geçmişlerini nasıl rahatça paylaşabildiklerine şaşırıyorlar.
  • Google sokak görünümü Almanya'da kullanılmıyor! Google’ın sokak görünümü özelliği neden Almanya’da yok?

    Harvard Business Review’da yayınlanan araştırmaya göre ortalama bir Alman, kişisel sağlık verilerini korumak için 184 dolar ödemeye razı. Ortalama bir İngiliz için ise bu bilgilerin gizliliği yalnızca 59 dolar değerinde. 

  • Google sokak görünümü Almanya'da kullanılmıyor! Google’ın sokak görünümü özelliği neden Almanya’da yok?

    PEKİ, ALMANLAR FİZİKSEL OLARAK BU KADAR RAHATKEN NEDEN KİŞİSEL VERİLERİ İÇİN ENDİŞELİ?

    Almanlar yakın geçmişlerinde iki totaliter sistemin travmasını geçirdiler. Faşist Üçüncü Reich ve Komünist Doğu Almanya etkileri hala toplumda gözlemlenebiliyor.
  • Google sokak görünümü Almanya'da kullanılmıyor! Google’ın sokak görünümü özelliği neden Almanya’da yok?

    GEÇMİŞTE YAŞANAN REJİMLERE DAYANIYOR

    Almanya, kişisel bilgileri kullanıp insanlara zorlu dönemlere yaşatan rejimlerden kurtulduktan sonra “Nie wieder (Bir daha asla)” düsturunu benimsedi.

    Almanya’nın savaş sonrası anayasasının ilk maddesinin bu şekilde olmasının ana nedeni de bu olaylara bağlanır “İnsan onuru dokunulmaz olacaktır. Ona saygı duymak ve onu korumak tüm devlet otoritesinin görevidir.”
  • Google sokak görünümü Almanya'da kullanılmıyor! Google’ın sokak görünümü özelliği neden Almanya’da yok?

    GİZLİLİK VE MAHREMİYET GİDEREK GÜÇLENDİ

    Almanya yaşadığı rejim travmaları nedeniyle mahremiyet tanımını giderek güçlendirdi.

    -1970 yılında bir Almanya eyaleti dünyadaki ilk veri koruma yasasını çıkardı.

    -1979’da Batı Almanya temel amacı kişisel bilgilerin dokunulmazlığını korumak için veri koruma yasasının temelini attı.

    -1980’lerde halk, hükumetin bireylerin özeline girecek kadar ayrıntılı bir nüfus sayımı planı üzerinde dava talebinde bulundu ve hükumete açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Alman vatandaşlarının herhangi bir devlet kurumu veya kuruluşuyla herhangi bir kişisel bilginin paylaşımını engelledi.

    -Mart 2010’da, Alman Federal Anayasa Mahkemesi, vatandaşların telefon ve e-posta verilerini altı aya kadar saklamasına izin veren yasayı, kişisel gizlilik haklarına “ağır bir müdahele” görerek bozdu.
  • Google sokak görünümü Almanya'da kullanılmıyor! Google’ın sokak görünümü özelliği neden Almanya’da yok?

    GOOGLE'IN SOKAK GÖRÜNÜMÜNE KARŞI HALK TEPKİLİ

    Almanya’nın kişisel verilere karşı bu tutumu dijitalleşmenin giderek ilerlediği günümüzde gevşetebilir. Almanya her ne kadar Google’ın Sokak Görünümü’ne izin vermiyor olsa da birçok bilgi Google ve Meta’da bulunuyor. Ayrıca Almanların neredeyse yarısı Facebook kullanıyor.

    2010’da Google yıl sonuna kadar Almanya’nın en büyük 20 şehrinin sokaklarının haritasını çıkaracağını duyurdu ancak haberi duyan halktan tepki gecikmedi. Hatta Google’ın kameralı arabaları saldırıya uğradı.

    Dönemin Almanya Tüketici Koruma Bakanı Ilse Aigner Google’ın teknolojisi için “özel alan ihlali” olarak nitelendirme yaptı ve utanmadan fotoğraf toplamaya çalıştığını belirtti.

    Google ise özel alan ihlali yapmamak için araçların plakalarını, evlerin numarasını ve yüzleri bulanıklaştırıyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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