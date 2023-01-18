GOOGLE'IN SOKAK GÖRÜNÜMÜNE KARŞI HALK TEPKİLİ

Almanya’nın kişisel verilere karşı bu tutumu dijitalleşmenin giderek ilerlediği günümüzde gevşetebilir. Almanya her ne kadar Google’ın Sokak Görünümü’ne izin vermiyor olsa da birçok bilgi Google ve Meta’da bulunuyor. Ayrıca Almanların neredeyse yarısı Facebook kullanıyor.

2010’da Google yıl sonuna kadar Almanya’nın en büyük 20 şehrinin sokaklarının haritasını çıkaracağını duyurdu ancak haberi duyan halktan tepki gecikmedi. Hatta Google’ın kameralı arabaları saldırıya uğradı.

Dönemin Almanya Tüketici Koruma Bakanı Ilse Aigner Google’ın teknolojisi için “özel alan ihlali” olarak nitelendirme yaptı ve utanmadan fotoğraf toplamaya çalıştığını belirtti.

Google ise özel alan ihlali yapmamak için araçların plakalarını, evlerin numarasını ve yüzleri bulanıklaştırıyor.