Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi…

ABD ve Sovyetler Birliği yarışı nedeniyle 3 Kasım 1957 tarihinde uzaya fırlatılan Sputnik 2 yolcusu olarak seçilen ve hayatını kaybeden Laika’nın üzücü hikayesini anlatıyoruz...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    UZAY TEKNOLOJİLERİ SAVAŞLARI SÜRÜYORDU

    1950 ve 1960 yılları arasında SSCB ve ABD arasında soğuk bir savaş vardı. Uzay teknolojilerini geliştirmeye devam eden iki devlet arasında çekişmeli bir yarış sürüyordu. Laika ise Moskova sokaklarından getirilen ve tatsız rekabetin kurbanı olacak köpeklerden birisiydi.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    SSCB tarafından 4 Ekim 1957’de Dünya yörüngesine yerleştirilen ilk yapay uydu olan Sputnik 1 tüm dünya tarafından ilgi görmüştü. Böylelikle SSCB, ABD karşısında uzay araştırmaları konusunda öne geçmeyi başarmıştı.

    Dönemin lideri SSCB lideri Nikita Khrushchev, Sputbik 1’in başarısını zafer olarak niteliyor ve bir uydu daha göndermeyi planlıyordu. Fırlatma tarihini ise çok kısa bir süre olan Ekim Devrimi’nin 40’ıncı yıldönümü olan 7 Kasım 1957 olarak seçmişti.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    ÇOK KISA BİR SÜREDE İKİNCİ UYDUNUN FIRLATILMASI İSTENDİ

    İkinci uydu normalde daha ileri bir tarihte yörüngeye gönderilecekti ancak öngörülen tarihte hazır olması emredilmişti. Yine de o tarihte bir uydunun hazır olması imkansızdı. Emir üzerine yeni araç için hızla üretime başlandı ve fırlatma işlemleri kasım ayına yetişmek zorundaydı.

    Bu arada ilkinden farklı olarak Sputnik 2’nin en önemli görevlerinden birisi dünya yörüngesine canlı çıkarma fikriydi.

    Bu kadar kısıtlı sürenin içerisinde hem aracın tasarımı tamamlanmalı, fırlatma testleri yapılmalı hem de içerisine girecek canlının eğitilmesi gerekiyordu.

    Aracın parçalarının güvenilirliği kısa sürede yeterince tespit edilemedi ve başarısızlık kaçınılmazdı.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    YOLCU OLARAK KÖPEKLER SEÇİLDİ

    Uzaya çıkacak yolcu adayı olarak, Moskova’nın sert iklimlerine ve açlığına dayanabilen sokak köpekleri düşünüldü. Sağlıklı köpekler arasında olan Laika görevde kullanılacak adaylardan birsiydi.

    Mushka ve Albina adlı diğer köpeklerle birlikte eğitime katılan Laika, yaklaşık olarak 6 kg ve tahmini 3 yaşındaydı.

    Laika’nın sempatikliği, uysallığı ve akıllı olması projede yer alan personellerin hoşuna gidiyor ve onlar tarafından seviliyordu.

    Sputnik 2 uçuşu için köpeklerin eğitimi giderek zorlaşıyordu. Kabinin iç alan darlığına alışmaları gerekiyordu ve 20 gün boyunca kabin giderek darlaşıyordu. Bu durum köpekleri huzursuz ediyordu, laksatif ilaçlara rağmen boşaltım sistemleri yeterince çalışmıyordu. Bu sebeple kabini genişletmeye karar verdiler.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    KÖPEKLER ZORLU EĞİTİMLER ALDILAR

    Yine de hareketleri çok kısıtlıydı, oturma, kalkma ve beslenme dışında herhangi bir şekilde kabinin içerisinde hareket edemiyorlardı. Uzun süreli eğitimler sırasında köpeklerin kapsülde oluşacak gürültüye alışabilmesi için yüksek desibel üreten alet ve roketleri taklit eden simülasyon sesler dinletiliyordu. Yoğun strese tabi tutulan zorlayıcı testlere tabi tutuluyorlardı. Köpeklerin beslenmeleri için ise jel formunda gıda veriliyordu.

    Sonunda uzay programı alanında yapılan planlama sonucunda uzaya gönderilecek köpek Laika seçildi. Diğer köpeklerden Albina yüksek irtifalı test roketlerinde iki kez uçuruldu. Mushka ise yaşam destek üniteleri ve çeşitli aletlerin deney aşamalarında kullanıldı.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    YOLCULUK 7 GÜN SÜRECEKTİ

    Mühendisler, Laika’nın hayatta kalması için tedbirler alıyordu. Kabinin yeterli hava alabilmesi için oksijen jeneratör sistemi, kabin iç sıcaklığı eğer 15 derece üzerine çıkacak olursa ısı dengelemek için soğutucu gibi aletler yerleştirildi.

    Hesaplamalara göre uçuş 7 gün sürecekti. Bu süre içerisinde Laika’ya yetecek kadar yiyecek sağlanmış ve atıkların içine birikeceği bir hazne ayarlanmıştı. Laika araçta bulunan özel bir emniyet kemeri ile duracaktı. Laika’nın kalp atışları, solunum sıklığı, kan basıncı  ve hareketleri gözlemlenebiliyordu.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    GERİ DÖNMEYECEĞİ BİLİNİYORDU

    Laika fırlatmadan üç gün öne 31 Ekim 1957 tarihinde kabine yerleştirildi. Mevsim çok soğuk olduğu için kabin içerisine sıcak hava veriliyordu. Kalkış yapılmadan önce Laika’nın vücuduna alkol içerikli solüsyon sürüldü fiziksel fonksiyolarını bu şekilde alıcılardan tespit edebiliyorlardı.

    Laika biyolojik verileri elde etmek için kullanılacaktı. Ne yazık ki Laika’nın geri dönmeyeceği teknolojik yetersizliklerden dolayı biliniyordu. Herkes Laika’nın gidişinden bahsediyor ancak kimse sonrasında ne olacağını bilmiyordu.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    Haftalardır süren proje kapsamında ekip ve Laika arasında bir bağ oluşmuştu. Ekipte yer alan Dr. Vladimir Yazdovski projeden önce Laika’yı evine götürdü ve sıcak evde çocukları ile oynamasına izin verip güzel vakit geçirmesini istedi.

    Yıllar sonra yayınlanan kitapta Dr. Vladimir  Yazdovski Laika için şunları söyledi “Onun için güzel bir şeyler yapmak istedim, yaşamak için o kadar az vakti kalmıştı ki.”
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    LAİKA UZAYA GÖNDERİLEN İLK CANLI OLDU

    3 Kasım 1957 günü Baykonur Uzay Üssü yapılan kalkış ile birlikte Laika’nın hayatını kaybedeceğini biliyordu.  Bedenine yerleştirilen algılayıcılar tarafından Laika’dan bütün sinyaller alınıyordu.

    Fırlatmanın ilk anlarından itibaren Laika’nın solunum sıklığı 3-4 katına çıkmış ve kalp atışının ise dakikada 240 defa çarptığını tespit etmişti. Mekik yörünge ulaştığında ise ilk parça Sputnik 2’den başarıyla ayrılmıştı. Fakat Blok a adlı parça planlandığı gibi ayrılamadı ve ısı kontrol sistemi düzgün çalışmadı.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    KABİN SICAKLIĞI VE STRES NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

    Kabin sıcaklığı 40 dereceye ulaştı ve yer çekimsiz ortamda 3 saat geçirdikten sonra Laika’nı kalp atışları normale döndü ve gergin olmasına rağmen yemeğini yemişti. Fırlatma işleminden 7 saat sonra ise Laika’dan sinyal alınamadı.

    Laika’nın ölüm nedeni başta sır olarak saklandı. SSCB yıkıldıktan sonra 1999 yılında yetkililer konuya dair açıklama yaptı ve Laika’nın yolculuğunun dördüncü gününde kabin içi sıcaklığın artışından dolayı hayatın kaybettiğini bildirdi.
  • Uzaya gönderilen ilk hayvan Laika’nın yürekleri burkan hikayesi… Uzaya çıkan ilk canlı Laika (Layka)

    LAİKA TARİHE GEÇTİ

    Sputnik 2 programında yer alan Dr. Dimitri Malachenkov ise 2002 yılında Dünya Uzay Kongresi için yazdığı makalede, Laika’nın fırlatmadan 7 saat sonra aşırı ısınma ve strese bağlı olarak öldüğünü açıkladı “Bu kadar kısıtlı zamanda güvenilir bir ısı kontrol sistemini yapılandırmak pratik olarak imkânsızdı.”

    Fırlatmanın ardından 5 ay boyunca yörüngede 2570 tur yapan Sputnik 2, 14 Nisan 1958 tarihinde Laika’nın cansız bedeni ile yörüngeden çıktı. Laika ise Dünya yörüngesine çıkan ilk canlı olarak tarihe geçti.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.