ÇOK KISA BİR SÜREDE İKİNCİ UYDUNUN FIRLATILMASI İSTENDİ

İkinci uydu normalde daha ileri bir tarihte yörüngeye gönderilecekti ancak öngörülen tarihte hazır olması emredilmişti. Yine de o tarihte bir uydunun hazır olması imkansızdı. Emir üzerine yeni araç için hızla üretime başlandı ve fırlatma işlemleri kasım ayına yetişmek zorundaydı.

Bu arada ilkinden farklı olarak Sputnik 2’nin en önemli görevlerinden birisi dünya yörüngesine canlı çıkarma fikriydi.

Bu kadar kısıtlı sürenin içerisinde hem aracın tasarımı tamamlanmalı, fırlatma testleri yapılmalı hem de içerisine girecek canlının eğitilmesi gerekiyordu.

Aracın parçalarının güvenilirliği kısa sürede yeterince tespit edilemedi ve başarısızlık kaçınılmazdı.