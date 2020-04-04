Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde sağlık otoritelerinin yaptığı ‘zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın’ çağrılarına ne kadar uyuldu? Covid-19’un yayılmasını önlemek için başlatılan “sosyal izolasyon” ve “evde kal” kampanyalarına hangi ülke, ne oranda katıldı?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Google, aralarında Türkiye’nin de olduğu 131 ülkede koronavirüs salgını sırasında kullanıcıların hareketlerini mercek altına aldı. İnternet devinin, ülkelerin sağlık kurumlarının da kullanımına sunduğu Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporu (Community Mobility Reports),konum geçmişlerini Google’ın görmesine izin veren kişilerin anonim verilerine dayanıyor.

Raporda 6 farklı kategoride insanların hareketlilik değişimleri analiz ediliyor. 2020 yılının Şubat ayı ortası ile Mart ayı sonu arasındaki hareketlilik değişimlerinin incelendiği bu 6 temel kategori şöyle:

Alışveriş ve Eğlence Merkezleri (restoranlar, kafeler, AVM'ler, müzeler, kütüphaneler, sinema salonları), Market ve Eczaneler, Parklar, Toplu Taşıma Noktaları, İşyerleri, Evler.

TÜRKİYE VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

Gelelim Google'ın mobil kullanıcıların konum verilerine dayanan bu analizinin çarpıcı sonuçlarına…

Google’ın konum verilerine göre koronavirüs ile birlikte Türkiye’de alışveriş & yeme/içme & eğlence merkezlerinde hareketlilik normal zamana göre yüzde 75 azaldı.

Toplu taşıma noktalarında yüzde 71 olan bu düşüş, parklarda yüzde 58, işyerlerinde yüzde 45, market, bakkal ve eczane gibi noktalarda ise yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. Google’ın konum verilerine göre Türkiye’de kullanıcıların evlerinde kalma oranı ise normal zamana göre yüzde 17 artmış.

Özellikle Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında göreceli olarak Türkiye'nin hâlâ sokakla ilişkisini yeterli düzeyde kesmediğini gösteren bu düşüşler, grafiklere ise şöyle yansıdı:

Yeme/içme, alışveriş ve eğlence merkezlerinde hareketlilik yüzde 75 düştü

Market ve ezcanelerde hareketlilik yüzde 39 düştü

Parklarda hareketlilik yüzde 58 düştü

Toplu taşıma noktalarında hareketlilik yüzde 71 düştü

İşyerlerinde hareketlilik yüzde 45 düştü

Evlerde hareketlilik yüzde 17 arttı

İTALYA SOKAĞI NEREDEYSE UNUTTU!

Peki koronavirüsten göreceli olarak daha fazla etkilenen diğer ülkelerde bu oranlar nasıl değişti?

Bölgesel sokağa çıkma yasaklarının olduğu ülkelerdeki hareketliliğin, normal zamanlara göre yüzde 90'ları aşan oranlarda azaldığı görülürken, bu alanda İtalya ve İspanya açık ara hareketliliğin en fazla düştüğü ülkeler oldu.

Google’ın konum verilerine göre İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de koronavirüs bağlı hareketlilikte yaşanan değişim, Türkiye ile karşılaştırmalı olarak şu şekilde gerçekleşti:

Hareketlilik Alışveriş

Eğlence Market

Eczane Parklar

Bahçeler Toplu

Taşıma İşyerleri Evler Türkiye -75% -39% -58% -71% -45% 17% İtalya -94% -85% -90% -87% -63% 24% İspanya -94% -76% -89% -88% -64% 22% Fransa -88% -72% -82% -87% -56% 18% Almanya -77% -51% -49% -68% -39% 11% İngiltere -85% -46% -52% -75% -55% 15% ABD -47% -22% -19% -51% -38% 12%

UZAKDOĞU PARKLARA KOŞTU

Uzakdoğu'ya bakıldığında ise (Google servisleri olmadığı için Çin hariç) Japonya ve Güney Kore'de kullanıcıların hareketliliğinde Avrupa ile kıyaslandığında çok dramatik düşüşler görülmüyor.

Google Hareketlilik Raporu'na göre örneğin Güney Kore'de alışveriş ve eğlence gibi merkezlerdeki hareketlilik normal zamanlara göre yüzde 19 düşmüş.

Ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan olumlu sonuçların da etkisiyle gevşetilen önlemler, insanların parklardaki hareketliliğinde yüzde 51'lik bir artışa yol açmış.

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