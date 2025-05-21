Görevden ayrılacak mı? Elon Musk'tan Tesla açıklaması

Elon Musk, Salı günü Doha'da düzenlenen Bloomberg Katar Ekonomi Forumu'nda katıldığı bir röportajda, önümüzdeki beş yıl boyunca Tesla'nın CEO'su olmaya kararlı olup olmadığı sorusuna "evet" yanıtını verdi.

SpaceX dahil diğer şirketleri de yöneten Musk, bu yıl önemli miktarda zamanı Beyaz Saray'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) için çalışarak geçirdi ve bu da yatırımcıları Tesla'ya yeterince zaman ayırmadığı konusunda endişelendirdi. Tesla satışları bu yılın ilk 3 ayında yüzde 13 düştü ve bu tarihindeki en büyük teslimat düşüşü oldu.

Musk, forumda Tesla'daki hisseleri de dahil olmak üzere aşırı büyük maaşlarının para için değil, kendisine şirket oylarında kontrol sağlamak için olduğunu söyledi. Musk, tazminat planının parasal değerinden dolayı değil, aktivist bir yatırımcı tarafından şirketten atılma ihtimalini ortadan kaldırmak istediği için gerekli olduğunu vurguladı.